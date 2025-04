Turistas comemoram aniversário de Salvador em evento tradicional

Casal Paulo e Sofia - Foto: Artur Soares | Ag. A TARDE

Turistas de todas as partes do Brasil se reuniram em Salvador para comemorar os 476 anos da capital baiana na manhã de hoje. Durante "A Volta no Dique", evento comandado pelo movimento musical Mudei de Nome, pessoas de diferentes origens se reuniram para celebrar ao som de muito axé.

Vindos de Fortaleza, o casal Paulo Ninhares e Sofia Menescaul vem curtir férias em Salvador desde 2019. Para aproveitar seu último dia na cidade, os pombinhos decidiram curtir pela primeira vez o show do Mudei. "Na verdade, a gente nem sabia do aniversário. Tínhamos programado cinco dias aqui, chegamos no Hotel e falaram 'sábado é o aniversário de Salvador', aí fechou nossa viagem, foi um presente", contou Paulo em entrevista ao MASSA!.

Na primeira capital do Brasil, o que não falta é história para ser contada. Uma das coisas que o casal mais gosta na cidade é a maneira como locais históricos são preservados. "Claro que tem muito a ser feito, mas o que já tem é muito bom, e a gente gosta de se conectar com as origens da gente, valorizar tudo que foi feito aqui na construção do nosso país", apontou Sofia.

Além da questão histórica, outro grande diferencial de Salvador é o seu povo. Paulo defende que quando chega aqui é só alegria até o fim. "Aqui tem outra atmosfera de liberdade, de pessoas simpáticas, a gente se sente muito bem aqui", acrescentou.

A cidade tem um charme dificil de superar. Para eles, a capital baiana é um de seus locais favoritos do Brasil. "É um dos preferidos. Salvador tem uma energia com essa parte histórica, algo que também tem no Rio, em Minas Gerais, mas cada um com sua especificidade", continuou Sofia.

O casal concorda que a melhor parte da cidade é o Pelourinho. Os dois afirmam que o Pelô consegue carregar um misto de tudo que Salvador tem de melhor. "Pelourinho tem muita cultura, artesanato, comidas, música. Consegue reunir uma mostra de tudo de bom que tem na cidade. Ele faz jus a fama que tem", explicou Sofia.

Carol Tavares | Foto: Artur Soares | Ag. A TARDE

A Volta no Dique é um evento que encanta até quem não é daqui. Nascida em Natal, a bancária Carol Tavares curte a festa desde a primeira edição. "Eu vim para a primeira Volta no Dique da Mudei de Nome. Hoje eu acho que deu certo, combinou as datas e voltei", contou.

Visitando Salvador desde 2007, o show também é um momento dela relembrar tudo que viveu desde que começou a frequentar a capital baiana. "É afetivo e histórico. Há dez anos eu estava aqui e que bom que a cidade alimenta essa festa. É sobre relembrar a história da música, das memórias afetivas do que já se viveu, reencontrar amigos", pontuou.