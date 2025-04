Salvador: Uma cidade Ariana em essência, vibração e coragem

Salvador vista da Baía de Todos-os-Santos - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Nascida sob o sol radiante de Áries, em 29 de março de 1549, Salvador não poderia ser diferente: uma cidade vibrante, destemida e cheia de vida. Como a primeira capital do Brasil, Salvador se ergueu como um farol no Novo Mundo, simbolizando a audácia e a inovação do seu povo. A energia ariana infunde a cidade com um espírito de liderança e de iniciativa, refletido em sua história.

"Salvador é ariana! É aquela energia forte de busca de conhecimento. Áries é um signo regido por Marte e Marte é conhecido no zodíaco como o planeta da determinação e da ação. O planeta do desejo. Marte é o deus da guerra, é ativo, é competitivo, ele impulsiona a vida e a alegria", explica a taróloga, oraculista e sensitiva Bela Martins, ao afirmar que a capital dos baianos traz em suas raízes a marca dos regidos por Áries.

As características ariana em Salvador estão por todas as partes e cada canto dela evidencia o ímpeto deste signo do elemento fogo. As ruas, como a famosa Rua Chile, tida como a primeira do país, são testemunhas do pioneirismo de uma cidade forjada na luta, no enfrentamento mas, acima de tudo, na resistência. Desde os tempos coloniais, a capital baiana foi palco de intensas batalhas, incluindo a Primeira e a Segunda Batalha de Salvador e da Independência do Brasil, na Bahia. Esta última, travada no Convento da Lapa, Forte de São Pedro e Ladeira da Conceição da Praia, em 2 de julho de 1823, e que teve como uma de suas heroínas, a leonina Maria Quitéria, uma mulher destemida e determinada.

Sua bravura é um reflexo perfeito de Áries: coragem indomável e uma vontade férrea de lutar pelo que é certo. Assim como os arianos, que lideram com paixão, Maria Quitéria tornou-se um símbolo da luta pela liberdade.

Carnaval de Salvador, maior manifestação de rua do mundo | Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

E não é só na ousadia e na valentia que Salvador demonstra ser de fato ariana. As qualidades dos regidos por Marte estão na alegria de viver do seu povo, nas cores vibrantes dos antigos casarões do Centro Histórico e também na energia intensa das festividades, como Carnaval, a festa de Santa Bárbara, do Bonfim e de Iemanjá, que são verdadeiros testemunhos da natureza extrovertida, entusiástica e contagiante dos 'Arianjos', apelido carinhoso que os nascidos neste signo preferem ser chamados.

Bela Martins é taróloga, oraculista e sensitiva e mantém no Youtube os canais Bela Tarot Mundo e Rainha do Tarot Bela Oyá | Foto: Arquivo pessoal

"Salvador, por ser uma cidade ariana, tem essa energia do acolhimento. Essa energia do sol, do mar, o calor dos soteropolitanos não tem ninguém que diga assim: 'fui em Salvador e o povo é frio'. Não, o povo é quente, o povo é acolhedor, o povo sorri. O soteropolitano tem uma energia que, mesmo diante dos problemas, ele sai, ele corre na frente", declara a taróloga.

Festa de Iemanjá | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

E se estamos falando de Salvador, uma cidade ariana, porque não falar também sobre a relação dos soteropolitanos arianos com este lugar? Ariana do dia 22 de março, a produtora cultural Talita Ozorio, de 37 anos, é uma daquelas soteropolitanas que não abre mão de viver intensamente a cidade em que nasceu. Com um olhar crítico de quem pode se expressar com propriedade, ela diz que Salvador tem em sua essência vários atributos que a conecta com Áries.

Assim como Salvador, Talita é a pura essência dos nascidos sob o sol de Áries | Foto: Arquivo pessoal

"A primeira coisa que me veio à mente, quando você falou, foi a Estação da Lapa. Um lugar onde se tem muita agonia, onde tem passagem de pessoas, e o ariano é uma pessoa muito agoniada, ele quer sempre ser o primeiro das coisas. Então, a Estação da Lapa, o movimento da Estação da Lapa, a pressa [vai e vem de gente] é muito do ariano. Um outro ponto que poderia ser referente aos arianos seria a Avenida Sete [de Setembro]. Avenida Sete é um caos. Aquela energia caótica dos arianos, de ser sempre aquele que quer chegar no local certo. Está sempre agoniado, ansioso e que está sempre em movimento também", explicou a produtora.

Basílica do Senhor do Bonfim | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Agora, um ponto turístico que eu acho muito ariano é o Rio Vermelho. Porque você vê muitos bares, muita concentração de questões culturais, que lembram muito o ariano nesse sentido. Porque não é só agonia, ele também parte para essa questão das amizades, da importância de ter as amizades, de reunir as pessoas. Então, o Rio Vermelho também tem muito disso com o ariano, sem contar que o próprio nome diz, Rio Vermelho, o vermelho é a cor total do ariano", completou Talita.

Ariana, a cantora Eufrásia Neres traz a docura no sorriso e na voz e diz que seu ponto de conexão com Salvador é o Pelourinho | Foto: Arquivo pessoal

Outra ariana completamente apaixonada por Salvador e que tem lugar de fala porque vive e canta a cidade é a cantora, comunicadora e editora de vídeo Eufrásia Neres, 37. Nascida sob a regência de Áries em 31 março, escolheu o Pelourinho como lugar de conexão entre ela e Salvador, enquanto arianas. “Eu acredito que um ponto turístico de Salvador que representa as características do ariano é o Pelourinho. Porque o ariano tem a capacidade de se reinventar, de transformar as coisas, de se levantar de maneira diferente. E o Pelourinho é esse lugar que, antes era palco de dor e, hoje, é um lugar de alegria, de música, de brilho e de cores, transformando toda aquela tristeza daquele lugar anteriormente em algo totalmente novo. Então, como ariana, essa é a minha ideia de características dessa cidade que é tão ariana quanto eu”, avalia.

Driele Mota também é produtora cultural, ariana raiz compartilha com Salvador as características vibrantes dos regidos pelo signo do elemento fogo | Foto: Arquivo pessoal

A também produtora cultural, soteropolitana e ariana raiz Driele Mota, 34, vê a natureza ariana em quase tudo na cidade, mas, é na energia e no poder ancestral da Feira de São Joaquim e do Pelourinho que reconhece as características vibrantes de Áries na terra onde nasceu, em 17 de abril de 1990.

"Eu sempre soube que Salvador tinha características arianas por conta da energia vibrante, que é uma dessas características que eu mais me identifico e que eu mais me reconheço, enquanto ariana. E um ponto de Salvador que me remete muito a essa energia vibrante é a Feira de São Joaquim, que toca um samba maravilhoso, onde a gente se reúne com pessoas pretas, eu me identifico muito ali. O outro ponto é o Pelourinho, que também tem uma energia muito vibrante, apesar dos históricos da época colonial de Salvador. O corpo estremece a cada batida que eu vejo de percussão, que ecoa pelas ruas do Pelourinho. Então, o Pelourinho e a Feira de São Joaquim são pontos de Salvador que têm essa característica vibrante do ariano”, descreveu ela.

Feira de São Joaquim | Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Portanto, ao considerar as palavras da taróloga e as experiências de quem vive a cidade, é possível perceber que Salvador não é apenas mais uma cidade, é uma verdadeira representação das qualidades arianas: ousadia, entusiasmo e um espírito indomável. A combinação de sua cultura vibrante, a força de sua gente e a beleza de suas paisagens fazem de Salvador um lugar excepcional para se viver. Aqui, cada dia é uma nova aventura e cada canto guarda uma história para contar. Assim, ser parte dessa cidade é abraçar a essência ariana que pulsa em suas ruas e celebra a vida com intensidade. Salve Salvador, salve seus 476 anos!!