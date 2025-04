Morre ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia

Kardé Mourão se destacou na luta em defesa da profissão de jornalista - Foto: Reprodução | Instagram

Morreu na noite deste sábado, 29, a jornalista e ex-presidente do sindicato da categoria, Kardelícia Mourão. Kardé, como era conhecida, lutava contra um câncer e, segundo comunicado da família, não resistiu às sequelas do tratamento.

Kardé tinha 65 anos e presidiu o Sinjorba de 2004 a 2010. Também atuou como diretora da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Nas redes sociais, muitos amigos e companheiros de profissão demonstraram pesar e destacaram a longa, e firme, atuação da jornalista na defesa das causas da categoria.

Em publicação nas redes sociais, o secretário interino de comunicação do Estado da Bahia, Luciano Suedde, lamentou a morte da jornalista.

“Kardé, como era carinhosamente chamada, foi uma grande e querida amiga. Ela deixa um legado de coragem, ética e compromisso com a democracia e a liberdade de imprensa. À sua família, amigos e colegas de profissão, expresso minha solidariedade e respeito. Sua ausência será sentida, mas sua trajetória seguirá como inspiração para as novas gerações de comunicadores”, destacou Suedde.

O secretário lembrou da atuação de Kardé à frente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), que presidiu por dois mandatos, e na diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). “Sua atuação sempre foi marcada pela defesa intransigente da valorização profissional e pela luta permanente por condições dignas de trabalho e respeito à legislação trabalhista”.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) também lamentou a perda.

"Hoje o Jornalismo Baiano escreve uma página triste. A categoria perde a sua eterna presidente Kardé Mourão, mulher de muita luta em defesa dos direitos daqueles que tinham a sua profissão. Por muitos anos, sua imagem se confundiu com a do @sinjorba e sua defesa intransigente do diploma de jornalista era uma das suas bandeiras, assim como a defesa da democracia e o combate ao fascismo. Kardé, você estará sempre presente".

A deputada estadual Olívia Santana foi outra que postou nota de pesar.

"É com profundo pesar que nos solidarizamos com a família, amigos e colegas da jornalista Kardelícia Mourão Lopes, carinhosamente conhecida como Kardé Mourão, pelo seu falecimento. Kardé dedicou sua vida à defesa dos direitos dos jornalistas, exercendo dois mandatos como presidenta do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) de 2004 a 2010, além de atuar como diretora da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e assessora de imprensa do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Seu compromisso incansável com a valorização profissional e a liberdade de expressão deixa um legado inestimável para o jornalismo baiano. Neste momento de dor, prestamos nossas sinceras condolências e nos unimos em solidariedade aos que tiveram o privilégio de conhecê-la e trabalhar ao seu lado".

O velório acontece às 14 horas na capela B do cemitério Jardim da Saudade. O corpo de Kardé será cremado.