Rui Costa visita obra de 300 unidades do MCMV em Cajazeiras

Jerônimo e Rui vistoriam obras e anunciam investimentos do PAC em Cajazeiras - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, visitou neste domingo, 30, o residencial Zulmira Barros, do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em Cajazeiras. O conjunto habitacional irá contar com 300 unidades e recebeu investimento de R$ 49 milhões do Novo PAC.

Rui esteve acompanhado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O empreendimento, encontra-se com 60% de execução de obra e deve ser entregue até o final deste ano. Ao todo, o Governo Federal irá entregar 88.339 unidades habitacionais do programa no estado da Bahia. Serão R$ 4,8 bilhões em investimentos.

"O Minha Casa, Minha Vida é o maior programa deste país. Nós recebemos 87 mil moradias paralisadas em 2023. Esse é um patrimônio importante, quando a família sai do aluguel, de uma situação de favor, para uma habitação", disse o ministro.

Jerônimo Rodrigues destacou a relevância do programa para garantir moradia digna e melhorar a qualidade de vida de milhares de baianos. 'O movimento é um marco aqui na Bahia. Agradeço a Caixa Econômica e dizer que a casa própria é um sonho para muitas famílias, e essa é uma das nossas prioridades, buscando sempre mais inclusão', afirmou o governador.



Rui Costa destacou a parceria com a União Nacional por Moradia Popular para a construção do residencial através do MCMV Entidades. 'Isso daqui é um exemplo de celeridade. Quando o povo precisa de casa, o movimento social, que é competente e eficiente, em menos de um ano consegue erguer um prédio desses', afirmou.

Novo Instituto Federal em Salvador

A agenda deste domingo - que faz parte dos eventos comemorativos pelos 476 anos da cidade de Salvador - incluiu o anúncio da desapropriação de um terreno onde será construído o campus do Instituto Federal de Salvador. Além disso, o governo do Estado inaugurou o sistema viário e a drenagem da ligação entre a Avenida 29 de março a Cajazeiras.

O ministro destacou outros projetos para a mobilidade urbana da região como o VLT, que está em construção e irá atender os moradores da região. 'É mobilidade moderna, sofisticada e de qualidade para o povo de Cajazeiras. E ao lado da via vai ser o novo Instituto Federal. São oito novos IFs com recursos do Novo PAC para a Bahia. É educação de qualidade e um futuro melhor para os jovens aqui de Cajazeiras', afirmou. Cada instituto conta com R$ 25 milhões em investimentos do Novo PAC.