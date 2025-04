Primeira etapa da modernização do Colégio Luiz Viana é inaugurada - Foto: Elisabeth Guerra/SEC

Integrando as ações do Governo do Estado em comemoração ao aniversário de 476 anos de Salvador, a primeira etapa das obras de modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana foi entregue nesta sexta-feira, 28, pela secretária estadual da Educação, Rowenna Brito.

Localizado no bairro de Brotas, o colégio é um dos mais tradicionais da capital baiana, com mais de 1.300 estudantes, e agora passa a contar com um novo conjunto de equipamentos esportivos para atender não só a comunidade escolar como a população do entorno.

Piscina semiolímpica com arquibancada | Foto: Elisabeth Guerra/SEC

Com um investimento superior a R$ 15 milhões, foram implantados um campo de futebol society com pista de atletismo, quadra poliesportiva coberta, piscina semiolímpica com arquibancada, vestiários e guarita, proporcionando para os mais de 1.200 estudantes que frequentam a unidade escolar, um ambiente mais completo e adequado para a aprendizagem e o desenvolvimento das práticas esportivas.

Uma nova etapa da obra já está em andamento e inclui a implantação de restaurante estudantil, requalificação de 14 salas de aula, abertura de seis salas multiuso e uma sala de apoio, instalação de biblioteca, laboratório de cozinha experimental, vestiário e novo reservatório de água e subestação de energia.

“Ao longo dessa semana, estamos entregando obras de ampliação e modernização em quatro unidades escolares de Salvador e encerramos com a inauguração dos equipamentos esportivos do Luiz Viana, aqui em Brotas. Tem piscina, tem quadra poliesportiva, tem campo. Tem uma segunda etapa da obra em execução. Com essas obras reafirmamos nosso compromisso com a Educação Básica de qualidade. Só nesta semana foram entregues mais de R$ 32 milhões investidos em obras para a Educação do município de Salvador”, destacou a secretária Rowenna Brito.

A diretora do colégio, Ana Paula Ramos destacou a importância dos equipamentos esportivos para o desenvolvimento dos estudantes.

“A implantação desses novos equipamentos mostra que a SEC não está só preocupada com o que acontece em sala de aula, mas também com o bem-estar e a saúde dos estudantes. Esses equipamentos abrem espaço para a prática esportiva. Além disso, não só nossa comunidade escolar utiliza o campo de futebol, mas também a comunidade externa, que frequenta o espaço nos finais de semana”, disse a gestora.

Um dos mais empolgados com os equipamentos esportivos era o estudante do 3º ano do Ensino Médio João Pedro Gonçalves Dantas, de 17 anos. Ele já joga basquete e já fez parte do time de base de um time profissional.