Gustavo Carmo assume diretoria de comunicação da UPB

Gustavo Carmo (PSD) vai comandar todo o sistema de comunicação da UPB - Foto: Divulgação

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), é o novo diretor de Comunicação da União dos Municípios da Bahia (UPB). A cerimônia de posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o biênio 2025-2026, ocorreu no auditório da instituição, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Gustavo Carmo vai comandar todo o sistema de comunicação da UPB e vai ser responsável tanto pela relação da entidade com a sociedade, quanto pela comunicação interna entre os membros.

“O fervor que presenciamos na posse da nova diretoria já diz tudo: é a União dos Municípios da Bahia em prol das nossas cidades, afinal de contas, a vida acontece nas cidades, e a UPB caminha nessa direção de facilitar a vida das pessoas por meio do fortalecimento do municipalismo. Esse é o nosso compromisso, sob a liderança de Wilson Cardoso”, disse Carmo.

O presidente da UPB, Wilson Cardoso, destacou a experiência de Gustavo na comunicação pública. “Nesta nova fase da UPB, marcada por mais determinação e união, tivemos a honra de convidar o prefeito Gustavo Carmo para assumir a Diretoria de Comunicação, uma vez que ele já atuou como secretário de Comunicação de Alagoinhas e entende a importância de uma comunicação ágil, que chegue rapidamente aos municípios, garantindo que a imprensa divulgue nossas ações com maior eficiência, evidenciando nossos avanços. Seu papel dentro da UPB será fundamental”, ressalta.

Cardoso enfatiza que a reestruturação da UPB vai ser a marca da gestão. “É posse com trabalho. A UPB terá o estatuto mais moderno do Brasil, com descentralização de poder. Além disso, já criamos a diretoria das mulheres, com 60 integrantes, e futuramente ampliaremos nosso auditório e a sala de imprensa. Vamos transformar a UPB em um espaço estratégico para reuniões entre o Governo do Estado, seu secretariado e os prefeitos da Bahia, consolidando-o como um canal de acesso para as pautas municipalistas. Nosso maior legado será provar que, com a força de todos, podemos avançar ainda mais”, afirma.

O ato solene realizado no auditório da UPB também marcou a posse da nova diretoria da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA), que passa a ter como novo presidente Sivaldo Rios, prefeito de Capim Grosso. A cerimônia reuniu o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o senador Otto Alencar; os deputados federais Cláudio Cajado e Lídice da Mata; o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, entre outras autoridades e representantes da sociedade civil.

Jerônimo Rodrigues ressalta o trabalho conjunto que será feito entre as gestões da UPB, FECBAHIA e o Estado. “Hoje é um dia importante para a Bahia. Nosso estado é a sede do municipalismo brasileiro, e eu quero reafirmar meu compromisso com essas duas instituições, na criação de projetos com ações preventivas para as gestões dos municípios da Bahia. Estaremos de mãos dadas e vamos garantir que nossas ações cheguem às casas das pessoas”, comenta o governador.

UPB

Fundada em 13 de agosto de 1964, a União dos Municípios da Bahia (UPB) é uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como entidade de Utilidade Pública pela Lei nº 2.504, de 7 de dezembro de 1967. Com caráter federativo e independente de vínculos partidários, tem a missão de representar e fortalecer os municípios baianos, impulsionando o movimento municipalista e promovendo a excelência na gestão pública.

Como uma das maiores e mais influentes associações estaduais do país, a UPB se destaca na defesa dos interesses municipais, ampliando sua participação em pautas nacionais e conquistando avanços estratégicos para a administração pública. Além de sua atuação política, a entidade oferece assessoria técnica especializada aos municípios associados, abrangendo diversas áreas, como capacitação e eventos, assessoria jurídica, desenvolvimento social, captação de recursos, engenharia e arquitetura, comunicação institucional e gestão administrativa e financeira.