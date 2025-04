Estudante premiado por A TARDE recebe menção honrosa da Anatel

Estudante Luan Pablo ao lado de professores e colegas - Foto: Divulgação

O talento e a criatividade do estudante Luan Pablo da Silva, do Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, foram mais uma vez reconhecidos. Nesta sexta-feira, 28, ele recebeu uma Menção Honrosa concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pelo vídeo que produziu para o 2º Concurso Nacional de Fotos e Vídeos da Anatel, com o tema “Mundo digital: conectando vidas”.

Embora o vídeo não tenha avançado para as fases finais devido aos critérios da seleção, ele chamou a atenção da equipe organizadora pela criatividade e pela abordagem sobre inclusão digital. O mesmo trabalho já havia sido premiado no Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, no qual Luan conquistou o terceiro lugar na categoria videorreportagem com o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”.

A entrega da Menção Honrosa contou com a presença de representantes da Anatel, educadores e colegas do estudante. Além do reconhecimento, Luan também recebeu brindes oferecidos pelos patrocinadores do concurso.

“Hoje foi um momento ímpar para toda a educação da Escola de Dom Francisco Leite, em Santa Luzia, aqui em Simões Filho. Hoje foi um momento em que eu fui homenageado pelo grupo da Anatel, pelo meu vídeo, lá do ano passado, do Concurso Cultural Jovem Jornalista. Hoje eu estou aqui emocionado e eu fico muito feliz por ter participado um pouco do concurso do mundo digital”, celebrou Luan Pablo.

Para a gestora do Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, Eliana Maciel, o reconhecimento do aluno é motivo de orgulho.

“Receber essa homenagem do meu aluno Luan Pablo é com um coração cheio de gratidão, pelo reconhecimento do desempenho do aluno, do crescimento do aluno, da dedicação em ele se adaptar, gostar, trabalhar com a tecnologia da informação e da comunicação [...]. É muita alegria, meu coração está cheio de alegria e espero que os demais alunos também possam ter a mesma oportunidade que o Luan está tendo. Agradeço a parceria e tudo começou com o concurso do Jornal A TARDE, vocês também fazem parte dessa história na vida de Luan. Muito obrigada a todos”, declarou.