Universidade para Todos: inscrições para pré-vestibular gratuito são prorrogadas - Foto: Amanda Chung/SEC

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) prorrogou as inscrições para o Curso Preparatório do Programa Universidade para Todos (UPT) 2025. Os interessados podem se habilitar a uma vaga, até o dia 2 de abril, no site upt.educacao.ba.gov.br.

Este ano, o Governo do Estado está investindo R$ 18 milhões no programa que vai ofertar 20.110 vagas distribuídas em 218 nos 27 territórios de identidade. Além do aumento de vagas, outra novidade é a parceria da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que se junta às demais instituições de Ensino Superior parceiras em 2024 (UNEB, UESC, UEFS, UESB, UFRB, UFSB e UFOB).

Pode participar do programa o estudante da rede pública da Bahia que estiver regularmente matriculado, em 2025, no 3º ano do Ensino Médio regular e suas modalidades correspondente; no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes na rede estadual ou egressos do Ensino Médio estadual e/ou municipal do Estado da Bahia.

Para concorrer a uma vaga no UPT, no ato da inscrição, o candidato deverá selecionar o município, o turno e a modalidade de oferta das aulas de seu interesse. O interessado concorrerá ao total de vagas ofertadas de acordo com suas opções de escolha.

A seleção dos candidatos inscritos será por sorteio eletrônico, de forma aleatória e equitativa, por meio do sistema informatizado da Secretaria da Educação (SEC). De caráter classificatório, o sorteio ocorrerá no dia 4 de abril, às 9h, na sala 136, 1º andar da SEC, sob a coordenação do UPT. As aulas serão iniciadas no dia 22 de abril.