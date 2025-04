Instituto JCPM abre 360 vagas de cursos gratuitos

Em 2024, mais de 2,7 mil jovens já concluíram as oficinas gratuitas oferecidas pelo Instituto - Foto: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu 360 vagas para jovens a partir de 15 anos, para cursos de teatro, dança, escrita criativa, escrita para gerenciar emoções, rotinas administrativas, destrava para entrevista de emprego e marketing para iniciantes de 30 anos em diante.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril, mediante disponibilidade das vagas. Os cursos serão realizados no período de abril a junho.

Para participar é preciso ser estudante ou ter concluído Ensino Médio em escola pública e ser morador do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Cassange, Parque São Cristóvão e Mussurunga).

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social possui mais de 13 anos de atuação e contribui através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social. Em 2024, mais de 2,7 mil jovens concluíram as oficinas gratuitas oferecidas pelo Instituto.

Dos jovens qualificados no ano passado, mais de 300 foram inseridos no mercado de trabalho por meio da atuação do IJCPM.

Para mais informações entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (71) 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e (71) 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping) ou no link disponível no perfil @ijcpm do Instagram.