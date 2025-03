Escola de Dança da UFBA abre inscrições para cursos

Serão ofertadas formações em dança e pilates - Foto: Divulgação

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) está com as inscrições abertas para os Cursos Livres de Extensão em Dança, que ocorrerão de abril a junho de 2025. Com as aulas previstas para iniciarem no dia 5 de abril, será oferecida uma diversidade de cursos de dança, além da oficina de Pilates. Os interessados podem se inscrever a partir de 1º de abril através de formulário virtual.

As modalidades serão ministradas por estudantes da graduação e pós-graduação da Escola de Dança da UFBA - Dança Contemporânea, Zhumba, Letra da Dança, Danças Urbanas, Desconstruindo o Ballet Clássico, Sambaê, Corporeidades em Danças Urbanas, Dança de salão, Dança para todos, Dança moderna, Dança do Ventre, Dança Afro-brasileira, Dança de Capoeira e Pilates.

Os cursos são pagos, o valor da mensalidade é de R$100, com exceção do curso de Pilates com valor de R$150.

Os cursos de extensão em dança são voltados ao público interno e externo da UFBA e buscam difundir conhecimentos e técnicas em dança, mediante treinamento e capacitação. O diretor da Escola de Dança Antrifo Sanches afirma que a pluralidade dos cursos de extensão evidenciam os estilos de dança que compõem a diversidade cultural da Bahia.

Confira abaixo, os horários e os professores de alguns dos Cursos de Extensão 2025.1:

Desconstruindo o Ballet Clássico - Sábado -Das 9h45 às 11h45 - Michele Braga e Mariana Calabrese;

Danças Urbanas - Sábado - Das 14h às 16h - Sergio Neves (Saga);

Dança para Todos (gratuito) - Terça - Das 9h às 11h - Prof.ª Tânia Bispo;

Dança Contemporânea - Sexta-feira - 16h30 às 18h30 - Prof.ª Gisele Morães;

Zhumba - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Prof. Loiziano Oliveira;

Sambaê - Sábado - Das 15h às 17h - Prof.ª Carolina Bastos;

Corporeidades em Danças Urbanas - Sábado - Das 14h às 16h - Prof.ª Luana Sanches;

Dança de salão - Terça-feira - Das 18h às 20h - Prof.ª Camila Russo Nantes;

Dança(s) do(s) Ventre(s) - Quarta-feira - Das 16h20 às 18h20 - Prof.ª Lívia Santa Rosa;

Dança de Capoeira - Segunda e quarta-feira - Das 17h às 18h30 - Prof.ª Sandra Santana;

Letra da Dança - Sábado - Das 16h às 17h - Clênio Magalhães;

Pilates - Prof.ª Iane Garcia.