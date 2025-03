Programação musical 100% gratuita diverte fim de semana no Pelourinho - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

Entre os dias 20 e 23 de março, o Pelourinho contará com uma programação musical variada nos largos Pedro Archanjo, Quincas Berro D'Água, Tereza Batista e na Praça das Artes. Os eventos incluem apresentações de artistas e grupos de diferentes gêneros musicais, como samba, forró, axé e hip-hop.

A programação traz shows de bandas como Criando Caso, Zefa di Zeca, Dois Tons e Meio e Divino Forró, além de apresentações individuais de artistas como Ricardo Assis, Jean Santana, Léo Estakazero, entre outros.

Entre os destaques está o retorno do projeto forró no parque, que chega à sua 15ª temporada. Outro evento em evidência é o samba do leite, que une samba de raiz e arrecadação de leite em pó para instituições filantrópicas.

PROGRAMAÇÃO:

QUINTA, 20

Largo Quincas Berro d'Água

Martha Cirne em "Super Lee – Um Tributo a Rita Lee"

Horário: 20h

SEXTA, 21

Largo Quincas Berro d'Água

Criando Caso em "Alô Bahia"

Horário: 19h

Largo Tereza Batista

Jean Santana

Horário: 21h

Largo Pedro Archanjo

IV batalha d’água (batalha de MCs)

Pockets shows de Marroquino, Amanda e Tulipa

Horário: 14h

Praça das Artes

Cheiro de Amor em "verão cheiro de amor"

Horário: 17h

SÁBADO, 22

Largo Quincas Berro d'Água

Zefa di Zeca

Horário: 19h

Largo Tereza Batista

DJ Prettin d'kingo em "orgulho e raízes"

Horário: 20h

Largo Pedro Archanjo

Ricardo Assis em "ressaca de carnaval"

Horário: 20h

Praça das Artes

3º round BR (batalha de MCs)

Horário: 11h

DOMINGO, 23

Largo Quincas Berro d'Água

Samba do Leite

Horário: 14h30

Entrada: 1 pacote de leite em pó (200g)

Largo Tereza Batista

Dois Tons e Meio

Horário: 16h

Largo Pedro Archanjo

Divino Forró em "Cheiro do Sanju"

Horário: 16h

Praça das Artes

forró no parque, com jeanne lima e léo estakazero

horário: 11h