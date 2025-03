De graça! Exposições prestam homenagens ao aniversário de Salvador

Salvador é homenageada em exposições - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

A Diretoria de Bibliotecas da Fundação Pedro Calmon (FPC) apresenta neste mês de março uma programação para homenagear aos 476 anos de Salvador. O objetivo é mostrar a importância da cidade com referência à história e cultura, além de sua transformação urbana.

A programação conta com 'A Cidade pelo Avesso', que acontece na Biblioteca Juracy Magalhães Jr até o dia 31 de março (segunda-feira). Uma exposição de obras visuais que apuram as favelas de Salvador como lugar de resistência cultural, destacando as vozes silenciadas e suas formas de recriação do espaço urbano.

Além disso, o evento exibirá um documentário sobre manifestações artísticas e simbólicas que moldam a cidade invisível, denunciando adversidades e exaltando a resiliência periférica.

Outra exposição é 'Salvador de Outrora - Olhares sobre Salvador', que acontece dos dias 24 de março (segunda-feira) à 25 de abril (sexta-feira) na Biblioteca Anísio Teixeira, com o intuito de mostrar um olhar histórico e fotográfico da cidade de Salvador, de 1549 até o cotidiano atual.

Completando a programação especial, o Aulão nas Bibliotecas trará uma abordagem dinâmica sobre a fundação da cidade de Salvador, assim conectando história e contemporaneidade, propondo uma nova perspectiva da cidade e sua identidade cultural. A aula contará com os professores de história, Celuta Villas Boas e Carlos de Carvalho.

Serviço

Exposição A Cidade pelo Avesso

Local: Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (Espaço Caramuru) (R. Borges dos Reis, S/N - Rio Vermelho, Salvador)

Data: 11 a 31 de março

Segunda a Sexta-feira, de 08h às 17h / Sábado, de 08h às 12h

Exposição Salvador de Outrora - Olhares sobre Salvador: da fundação aos dias atuais

Local: Biblioteca Anísio Teixeira (Auditório) (Avenida Sete de Setembro, 105 - Dois de Julho, Salvador)

Data: 24 de março a 25 de abril

Segunda a Sexta-feira, de 08h às 17h / Sábado, de 08h às 12h

Aulão nas Bibliotecas: A história da Fundação da Cidade do Salvador como você nunca viu!

Local: Biblioteca Anísio Teixeira (Auditório) (Avenida Sete de Setembro, 105 - Dois de Julho, Salvador)

Data: 27 de março (quinta-feira) às 8h30