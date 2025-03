Confira a programação do Teatro Gamboa desta semana

Giovani Cidreira, se apresenta junto a Fatel em show “Cortes de Navalha” - Foto: Divulgação

O Teatro Gamboa recebe grandes nomes da música contemporânea da Bahia, nesta semana. Entre eles, Giovani Cidreira, Fatel, Guiggae mais.

Confira as atrações desta semana:

Show: “Mar Sobre Pedras” com Guigga e Tarcísio Santos - Quarta-feira (19), das 17h e 19h.

Nome que tem origem no disco homônimo, chega ao palco do Teatro Gamboa e reúne dois nomes fortes da música contemporânea da Bahia, Guigga e Tarcísio Santos. O repertório traz composições autorais e versões de canções com parceiros como Paulo Monarco, Conrado Pera e André Fernandes, além da performance inédita de “Letra Fera”, poesia de Glauber Rocha musicada pelo cantor e compositor conquistense Gutemberg Vieira.

Os ingressos custam: R$20/R$40.

Show “Mar Sobre Pedras” com Guigga e Tarcísio Santos | Foto: Caíque Silva

Show: “Cortes de Navalha” com Giovani Cidreira e Fatel - Quinta-feira (20), das 17h às 19h.

Outros dois nomes marcantes do cenário da música independente da Bahia assumem a programação. Giovani Cidreira e Fatel são dois artistas baianos que trazem consigo obras distintas e diversas e, juntos, apresentam o show “Cortes de Navalha”, em duas sessões no Gamboa. Enquanto Fatel tem em sua poesia as texturas áridas do norte baiano — o aboio embutido na voz —, Giovani traz toda a complexidade da metrópole sintetizada em sua poesia marginal e apaixonada.

Os ingressos estão por: R$20/R$40.

Show: “O Baile da Nêga” - Sexta-feira (21), às 19h.

O trabalho autoral de Spike retorna ao Gamboa, influenciado pela música negra do samba rock, samba funk, sambalanço, tradições percussivas baianas e os ritmos afro-brasileiros do Candomblé, ele apresenta o show “O Baile da Nêga”. Trata-se de uma celebração das raízes dos bailes black dos anos 70 e 80, em um repertório que une clássicos da black music com composições autorais.

Músico, Spike atuou como guitarrista ao lado de artistas como Peu Meurray, Magary Lord e Luedji Luna. Recentemente, dividiu palco com Majur, no show "Ojunifé", e foi responsável pela direção musical de festivais como AFROPUNK BAHIA, consolidando-se como um nome versátil e criativo na cena artística brasileira.

Os ingressos custam: R$20/R$40.

Spike já dividiu palco com grandes artistas baianos, além de participar na direção de festivais | Foto: Sergio Fernandes

Solos: “Habitei Cantos que Poderiam no Máximo ser Frequentados” e “A Cidade dos Pequenos Causos” - Sábado (22) e domingo (23), às 17h

O Coletivo das Liliths retorna ao espaço cultural dentro do projeto Ocupação Gamboa com os solos “Habitei Cantos que Poderiam no Máximo ser Frequentados” e “A Cidade dos Pequenos Causos”, respectivamente. No primeiro, a atriz Gabriela Vasconcelos é uma escritora, uma vendedora de palavras que confunde os romances que escreve com suas histórias pessoais, e acaba por resgatar lembranças de perdas familiares.

No segundo, o ator Davi Dias conhece um guia que apresenta as melhores e piores histórias de moradores de uma pacata cidade. Os espetáculos fazem parte do “Solos Flutuantes”, projeto criado pelo ator e professor baiano Thiago Carvalho.

Os ingressos estão por: R$15/R$30.

Solo "Habitei Cantos que Poderiam no Máximo ser Frequentados" | Foto: Jaitai Ribeiro

Os ingressos para cada apresentação estão à venda na bilheteria do teatro a partir das 15h do dia do espetáculo, ou antecipadamente no site. Há ainda a opção de assistir aos shows de forma on-line, com transmissão na plataforma virtual do Gamboa, com venda também pelo site.

Antes de cada apresentação, o público poderá conferir, no CineGamboa, o clipe da música “Medo do Fim”, do cantor e compositor mineiro Gustavo Fraga, em uma narrativa que traz a ideia de um sujeito que está preso dentro dos seus pensamentos, dos seus desejos, e tenta fugir de si mesmo, deste lugar que ele não quer acessar.

Exposição: “Literato - Entre papéis e palcos”

A exposição segue em cartaz até o fim do mês na galeria Jayme Figura, no foyer do Teatro Gamboa. Idealizada por Lucianna Ávila e produzida por Kívia Kiara, a mostra tem o desejo de apresentar ao público o processo criativo e de desenvolvimento de livros infantis, trazendo como protagonistas as etapas da produção literária, além das obras finalizadas.

Os livros expostos são de autoria da escritora e contadora de histórias Lucianna Ávila, com músicas de Marcos Bezerra e ilustrações dos artistas visuais Tamires Lima, Jéssica Silva, Bruno Aziz, Emy Morais e André Gustavo.