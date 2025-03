Rapper Wall Cardozo lança 'Itapuã', novo single em parceria com Liz

Canção fala sobre o romance de um casal em Itapuã - Foto: Divulgação

Com mais de 10 anos de carreira, o rapper Wall Cardozo lança seu novo single ‘Itapuã’ na próxima quinta-feira, 20. Com um flow marcante que se encaixa perfeitamente com a letra, a canção fala de amor e desejo entre duas pessoas que querem viver um romance em um dos bairros mais famosos de Salvador, Itapuã.

Feliz com o novo momento vivido em sua carreira, o rapper destacou como foi o processo de criação da música. “Considero Itapuã uma das músicas mais bonitas que já fiz. Lembro de ter começado a escrever a letra durante um momento de inspiração, em cima de um beat gratuito da internet. Quando terminei a composição, cheguei com a ideia para Manigga, que brilhou na produção musical”, disse o artista

Ele acrescentou também que “a participação de Liz foi a cereja do bolo. Quando a voz dela entrou, ficou claro que era exatamente o que faltava para considerarmos a música pronta.”, concluiu Wall Cardozo.

A cantora Liz Kaweria contou também como foi gravar em parceria com o rapper. “Foi incrível. Quando ouvi a música pela primeira vez, me deu uma sensação de paz. A melodia é perfeita, a produção é perfeita, a letra é absurda, é excelente. A letra mostra um amor com cumplicidade, companheirismo. É uma música que casais novos e antigos podem se identificar. Pra mim foi muito bom gravar, eu me identifiquei muito com a letra”, declarou Liz.

A faixa, Itapuã faz parte do primeiro álbum de Wall Cardozo intitulado ‘Homem Menino’, projeto autoral que conta com a participação de diversos artistas nordestinos e será lançado na íntegra em abril.

Agora, em 2025, o rapper celebra uma nova fase da carreira com o seu primeiro álbum, que será lançado em abril. Através dele, o artista faz uma conexão mais potente com sua própria arte e experimenta novas possibilidades musicais ao lado de artistas já admirados por ele.