Com áreas flutuantes, Barco Show Bahia 2025 começa nesta quinta

Barco Show Eventos - Foto: Divulgação

O Terminal Turístico Náutico da Bahia, em Salvador, será palco da quarta edição da Barco Show Bahia, desta quinta-feira, 20, até domingo, 23. O evento se consolida como o maior evento náutico das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Organizada pela Barco Show Eventos, a feira funcionará de forma híbrida, combinando áreas flutuantes e espaços em terra firme. O evento terá atrações para toda a família e com ingressos a partir de R$25 (vendas no site do Sympla ou no local).

A cerimônia oficial de abertura, que acontece nesta quinta-feira, 20, às 13h, contará com a presença do Vice-almirante Antônio Carlos Cambra, da Marinha; da secretária da Secretaria do Mar de Salvador, Andrea Mendonça; do secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar; do presidente do Grupo Barco Show, Hugo Leonardo Assis; além do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior.

Com um investimento de R$ 3 milhões entre organização e participação dos expositores, a Barco Show Bahia 2025 terá a presença de 50 marcas nacionais e internacionais, que apresentarão as mais recentes inovações em embarcações de luxo, equipamentos náuticos e serviços especializados.

A expectativa é que o evento gere cerca de R$ 50 milhões em negócios e receba um fluxo de aproximadamente 4.000 pessoas ao longo dos quatro dias. Além disso, a feira contribuirá para a economia local, impulsionando o turismo e movimentando diversos setores, com a geração de 250 a 300 empregos diretos e indiretos.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de conhecer e negociar embarcações novas e seminovas, a partir de R$ 10 mil, com opções de pagamento e financiamento facilitadas, além de ter acesso a uma programação diversa que incluirá exposição de barcos, palestras com especialistas do setor, desfiles náuticos, ativações interativas e experiências sensoriais exclusivas, como degustação de vinhos e charutos ao som de jazz.

A grande novidade deste ano é a parceria com o Esporte Clube Bahia Associação, que terá os naming rights da arena de atividades náuticas, reforçando o compromisso do evento com o esporte e a cultura marítima da região.

Confira a programação completa:

Programação BSB 2025

20/03 - Quinta feira:

• 13:00 - Cerimônia Oficial de Abertura;

• 14:00 - Abertura dos portões público geral;

• 21:00 - fechamento da feira

21/03 - Sexta feira:

• 12:00 - Abertura Espaço de gastronomia para Almoço- Aberto ao público;

• 14:00 - Abertura dos portões público geral;

• 18:00 - Lançamento Loteamento Náutico Paraíso das Enseadas;

• 19:00 - Vinhos e Charutos ao som de jazz;

• 21:00 - Encerramento da feira

22/03 - Sábado:

• 09:00 às 12:00 - Programação especial exclusiva para convidados;

• 12:00 - Abertura Espaço de gastronomia para Almoço - Aberto ao público;

• 14:00 - Abertura dos portões público geral;

• 16:30 - Abertura do desfile com apresentação de manobra de jet ski por Bruno Jacob na Arena aquática Esporte Club Bahia Associação;

• 17:00 - Desfile de barcos na Arena aquática Esporte Club Bahia Associação ;

• 21:00 - Encerramento da feira

23/03 - Domingo:

• 12:00 - Abertura Espaço de gastronomia para Almoço - Aberto ao público;

• 13:00 - Abertura dos portões público geral;

• 20:00 - Encerramento com buzinaço das embarcações.

OBS: Durante todos os dias a Arena aquática Esporte Club Bahia Associação estará em funcionamento durante o evento, das 14:00 às 17:00 horas.

Atividades Arena aquática Esporte Club Bahia Associação:

• Passeio de Veleiro - Contato para pré-reserva: 71 98441-2379 (sem custo - vagas limitadas)

• Canoa Havaiana com a Canos Bahia - Contato para pré-reserva:

• Mergulho com a Shark Dive - Contato para pré-reserva: 71 99274-7781

• Atenção: Todas as atividades da arena possuem custos adicionais, que devem ser adquiridos diretamente com o expositor.