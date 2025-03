Festival reúne música, cerveja e gastronomia em Massarandupió

Armandinho Macedo e Eric Asmar estarão em festival - Foto: Divulgação

A cidade de Massarandupió, na Bahia, receberá nos dias 4 e 5 de abril o Festival Rock, Blues e Cerveja. Serão dois dias com shows, reunindo nomes do blues e do rock, além de uma experiência gastronômica, com cervejarias artesanais da região e barracas de food street.

O evento acontecerá no campo de futebol da vila de Massarandupió, que já recebeu grandes festividades, como o São João.

Armandinho Macedo e Eric Asmar estão confirmados como uma das grandes atrações do evento.

Serviço:

Festival Rock, Blues e Cerveja

Local: Campo de Futebol da Vila de Massarandupió

Datas: 04 e 05 de abril

Informações: http://www.festivaldemassara.com.br/