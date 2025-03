Baiano lança livro que mistura filosofia e ficção científica; conheça

Vinicius Gericó é escritor e jornalismo - Foto: Divulgação

O soteropolitano Vinicius Gericó lançou ‘Mar Negro’, um livro que mistura filosofia, ficção científica e realismo mágico com a riqueza cultural do Brasil. Esse é o romance de estreia do escritor, que também é jornalista.

A história segue o frentista Vitor, um homem comum que, após um suposto acidente aéreo, acorda em um hospital, em um corpo que não reconhece, vivendo em uma realidade estranha, porém paradoxalmente familiar. Esse despertar, inicialmente perturbador, é apenas o início de uma jornada mais profunda: Vitor começa a questionar se a vida que acredita ter vivido é real ou apenas um delírio causado pelo trauma.

A trama se desenrola em uma versão alternativa do Brasil que Vitor conhecia, especialmente centrada em Salvador, cidade que, com sua história ancestral e vibrante, se torna um personagem à parte na narrativa. As paisagens urbanas e culturais se entrelaçam com os dilemas existenciais de Vitor, criando um cenário onde o extraordinário e o cotidiano se misturam.

“Sempre fui fascinado por histórias que exploram os limites da nossa compreensão sobre vida, morte e realidade”, afirmou o autor. “Mar Negro nasce dessa mescla entre o cotidiano brasileiro e a busca por algo além do que podemos ver e tocar. É um presente para os leitores que querem uma história que, ao mesmo tempo, os conecte com a realidade e os desvie para os mistérios do além.”

‘Mar Negro’ é um livro que mistura filosofia, ficção científica | Foto: Divulgação

Lançado em 1º de dezembro de 2024, o livro está disponível em formato impresso e digital, podendo ser adquirido diretamente no site do autor, na Amazon, pela editora UiClap e em livrarias selecionadas.

Assista ao trailer-book: