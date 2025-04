Colégio estadual oferece ensino integral após obra de requalificação - Foto: SEC

O Colégio Estadual Pinto de Aguiar, no bairro de Mussurunga, foi reinaugurado após obras de requalificação que implementam a educação integral na rotina dos estudantes. A unidade agora conta com teatro com capacidade para 200 lugares, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society (com grama sintética), vestiário e subestação de energia.

A obra, que faz parte das comemorações do aniversário de 476 anos de Salvador, contou com um investimento superior a R$ 3,2 milhões.

"Estamos entregando uma grande melhoria para Salvador e para os nossos estudantes. A educação é transformadora e estamos trabalhando para garantir omelhorparanossos alunos", afirmou Luciana Menezes, chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado (SEC), representando a secretária Rowenna Brito.

Unidade conta com quadra poliesportiva coberta | Foto: Memo Soul/SEC

A Diretora do colégio, Melissa Melo, explicou como as novas instalações contribuem para a formação dos alunos.

"Essa estrutura faz parte de uma reformulação do conceito de educação,onde buscamos ultrapassar o modelo tradicional. A ideia é que os alunos desenvolvam habilidades para além da sala de aula, como a capacidade de se relacionar, se comunicar e, claro, cuidar da saúde física e mental", disse.

Atividades

Além das melhorias físicas, a escola participa do programa Educa Mais Bahia, oferecendo oficinas extracurriculares no turno oposto, como futebol e vôlei, além de parcerias com a Secretaria de Esportes do Estado e o programa Esporte Por Toda Parte.

Escola passou por melhoras físicas | Foto: Memo Soul

Os estudantes se mostraram entusiasmados. "As Melhorias têm um impacto significativo, pois temos novas perspectivas e um lugar de acolhimento. A quadra, por exemplo, é um espaço que vai nos ajudar no desenvolvimento do nosso bem-estar físico", destacou Marise Teixeira, 17 anos, do 3º ano do ensino médio.

Estudantes do Colégio Estadual Pinto de Aguiar | Foto: SEC

Matheus Fernando Silva,17 anos, do 2º ano, reforça o impacto. "O esporte ajuda muito na saúde,principalmente para quem enfrenta ansiedade e depressão. Além disso, a quadra e o campo de futebol vão ser ótimos para o nosso desenvolvimento físico e para quem deseja seguir na área esportiva ou, no caso do teatro, para a área das artes", afirmou.



*SOB A SUPERVISÃO DA EDITORA MEIRE OLIVEIRA