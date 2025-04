Governo moderniza colégio estadual no Cabula - Foto: Memo Soul/SEC

O Governo do Estado entregou nesta quinta-feira, 27, a modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos, no bairro do Cabula, em Salvador. A unidade recebeu um investimento total de R$ 5,1 milhões, garantindo melhorias na infraestrutura esportiva da escola, que agora conta com uma quadra poliesportiva coberta, um campo de futebol society e novos vestiários.

A entrega das novas instalações pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) faz parte das ações comemorativas pelo aniversário de 476 anos da capital baiana e reforça o compromisso do governo com o ensino público de qualidade.

Governo moderniza colégio estadual no Cabula | Foto: Memo Soul/SEC

Durante a cerimônia, os estudantes realizaram demonstrações de basquete e futebol nos novos espaços esportivos, explorando as melhorias e destacando a importância dessas estruturas para o dia a dia escolar.

Para a superintendente de Políticas para Educação Básica da SEC, Helaine Souza, a requalificação do espaço traz impactos positivos para a formação dos estudantes.

"Hoje, o Governo do Estado entrega mais uma importante obra para a rede estadual. Esta escola tem passado por uma verdadeira transformação, representando um investimento essencial para que os estudantes possam desenvolver todo o seu potencial, seja no esporte, nas artes ou em outras áreas. Ainda temos mais etapas a serem concluídas, mas essa entrega já permite que os alunos aproveitem as novas estruturas, participem dos jogos escolares e desenvolvam suas habilidades plenamente dentro do ambiente escolar”, destacou.

Governo moderniza colégio estadual no Cabula | Foto: Memo Soul/SEC

Os alunos comemoraram as melhorias, destacando a importância dos novos espaços para a prática esportiva. Para Henry layse Souto dos Santos Freitas, 16 anos, estudante do 2º ano, a nova estrutura faz diferença no dia a dia da escola.

"Eu achei a obra muito boa para a gente, porque vai melhorar as aulas de Educação Física e deixá-las mais divertidas. O espaço ficou mais bonito e colorido, diferente de antes, quando estava um pouco desgastado pelo tempo. Os meninos geralmente se interessam mais pelo futebol, enquanto as meninas preferem vôlei e baleô. Agora, todo mundo vai poder aproveitar melhor esses esportes. Ainda não me inscrevi em nenhuma modalidade porque ainda não decidi o que quero fazer, mas provavelmente vou escolher o vôlei", disse.

Com a ampliação dos espaços esportivos, a escola passa a oferecer melhores condições para atividades físicas e projetos extracurriculares, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de ensino dos estudantes.