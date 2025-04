SEC lança edital para contratação de nutricionistas para rede estadual - Foto: Imagem ilustrativa - Flávia Maciel

A Secretaria da Educação da Bahia publicou nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial do estado (DOE), Edital 06/2025 a contratação de 38 nutricionistas, via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para atuarem na Rede Estadual de Ensino.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas entre os dias 14 de abril a 1º de maio, às 23h59, conforme definido no edital, exclusivamente via internet, no site www.inscricao.uneb.br/nutricionistasec.