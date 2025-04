Estudantes da rede estadual representam a Bahia na Sérvia

Estudante Rayssa Silva - Foto: Emerson Santos

Quatro estudantes de escolas estaduais da Bahia, em Salvador, participam da International School Sport Federation (ISF) Gymnasiade U15 , que acontece de 4 a 14 de abril, em Zlatibor, na Sérvia. O evento reunirá jovens atletas de todo o mundo para competir em 25 modalidades esportivas, incluindo quatro paraesportes.

Os jovens atletas, que competirão na modalidade Boxe, contam com o apoio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), além da parceria com a Confederação Brasileira de Boxe (CBBOXE).

Eles foram convocados para fazerem parte da delegação brasileira no evento após serem campeões da Etapa Sub 15, da modalidade Boxe, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em 2024.

Os estudantes são:

Rayssa Silva, 14 anos, 8º ano, do Colégio Estadual Princesa Isabel;

Matheus Santos, 13 anos, 7º ano, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro;

Murilo Santos, 14 anos, 8º ano, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro;

Kaleb Silva, 14 anos, 8º ano, do Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) – Lobato.

A estudante Rayssa Silva já está na expectativa para participar das competições no evento.

“Será uma experiência incrível e muito importante para mim, porque eu tento melhorar a cada dia e aprender coisas novas. Essa viagem vai ser inesquecível e eu vou dar o meu melhor. Agradeço a Deus e aos meus professores, que sempre fizeram de tudo por nós”, disse.

Os irmãos Matheus Santos e Murilo Santos, também estão animados para viajar e competir.

“Esta é uma grande oportunidade, treinei muito para isso e estou contente com esta convocação”, afirmou Matheus. Murilo também comemorou. “Essa é uma oportunidade muito boa. Eu vou dar o melhor de mim para trazer a melhor medalha possível”, comemorou.

Estudante Rayssa Silva | Foto: Emerson Santos

Estudante Murilo Santos | Foto: Aqueline de Jesus

Estudante Kaleb Silva | Foto: Aqueline de Jesus

Estudante Matheus Santos | Foto: Aqueline de Jesus

Sobre a ISF