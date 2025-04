Moraes arquiva inquérito sobre falsificação de cartão de vacina

Moraes seguiu a determinação do procurador Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou, nesta sexta-feira, 28, o inquérito sobre a falsificação do cartão de vacina contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão atende ao pedido do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

Bolsonaro e Gutemberg eram investigados por participação em um suposto esquema de fraude de certificados de vacinação, com o lançamento dos nomes no sistema do Ministério da Saúde. Segundo Gonet, não existiam provas que confirmassem a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente.

Cid, Bolsonaro, Gutemberg e outras 14 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por associação criminosa e inserção de dados referentes à vacinação contra a Covid, mas a PGR apontou falta de indícios e provas de que Bolsonaro, réu por participação na trama que culminaria em um golpe de Estado, teria ordendo a falsificação.