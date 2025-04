Republicanos deve entrar na briga com o PT por 1ª vice da Alba

Republicanos entra na briga pela 1ª vice da Alba - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Está longe de ter fim a novela envolvendo a Mesa Direta da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O Republicanos, partido que faz parte da bancada de oposição da Casa, deve indicar o deputado estadual Jurailton Santos para a disputa pela 1ª vice-presidência. A informação foi confirmada pelo Portal MASSA! e pelo Portal A TARDE.

De acordo com fontes ligadas ao parlamentar, a iniciativa a bancada conta com o aval do deputado federal Márcio Marinho, presidente estadual da sigla. Jurailton, assim como Fátima Nunes (PT), nome antes tido como certo para o posto, é suplente da mesa.

Atualmente, o Republicanos ocupa a 1ª secretaria da Casa, com o deputado Samuel Júnior. Já o PT não tem nomes entre os titulares na Mesa Diretora e defende que o partido fique com a vaga pela questão da proporcionalidade.

Na última terça-feira, 25, a eleição para a 1ª vice-presidência da Alba, que deveria ter sacramentado Fátima Nunes, foi adiada após uma movimentação de parte dos deputados. Em seguida, a bancada do PT reforçou o desejo de indicar a deputada para o posto, que está vago desde que Ivana Bastos (PSD) subiu para a presidência do legislativo.