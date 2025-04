Em parceria com VCA, Sheila Lemos lança Vila do Servidor em Conquista

Imagem do projeto da Vila do Servidor mostra como será a fachada do empreendimento - Foto: Divulgação | VCA

A prefeitura de Vitória da Conquista deve lançar oficialmente neste sábado, 29, a Vila do Servidor, um empreendimento público imobiliário que atenderá a 708 servidores municipais da cidade. O projeto será elaborado e executado pela construtora VCA, a maior do município.

Em entrevista ao Portal A TARDE nesta quinta, 27, a prefeita Sheila Lemos (União Brasil) deu detalhes sobre a proposta de conjunto habitacional voltado para os servidores da prefeitura.

“Isso é um desejo dos servidores públicos do Municipal de Vitória da Conquista há mais de 20 anos. Foi trazido pelos servidores, junto com os sindicatos, para o prefeito à época, esse desejo de se criar um conjunto habitacional para os servidores públicos. E isso foi ficando no campo das ideias, dos sonhos, e não saía do papel”, relatou Sheila

Sheila Lemos recebeu o Portal A TARDE na sede da prefeitura de Vitória da Conquista | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

“Em 2023, nós conseguimos fazer a lei para a criação, realmente, da lei da Vila do Servidor. Nós abrimos o credenciamento, porque precisava de uma construtora para fazer essa vila, duas empresas participaram, e a empresa VCA foi a vencedora. E como foi esse critério? Não foi somente o menor preço, como as licitações costumam ser. Era o preço e o que ia se entregar. Então, a VCA está entregando a melhor área de lazer, com academia, com lavanderia, com bastante área verde”, detalhou a prefeita.

Segundo a prefeita, o projeto tem três tipos de habitação, com três valores diferentes, partindo de R$ 139 mil. Alguns terão desconto de até R$ 55 mil na compra, dependendo de critérios estabelecidos pela gestão municipal e pela Caixa Econômica Federal. A prefeitura participou do processo com a doação do terreno onde será construída a Vila do Servidor, em localização considerada nobre em Vitória da Conquista.

“Serão 708 unidades e tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Já tivemos mais de 2 mil inscrições, mas vamos abrir este projeto no sábado para todos os servidores. Quase 10 mil servidores públicos daqui do município vão conhecer o projeto. É claro que isso passa pelo crivo da Caixa Econômica, então nem todos os servidores conseguem cumprir todos os critérios que a Caixa vai exigir”, explicou Sheila, que vê a ideia como uma inspiração para outras gestões.

“É para ser exemplo para a Bahia. A gente quer fazer aqui e depois mostrar para as outras cidades como foi feito. A gente quer fazer e entregar para as outras. Nós fizemos desse jeito e deu certo e isso aqui vocês podem fazer também”, concluiu a prefeita.

Área de lazer de um dos equipamentos "Minha Casa, Minha Vida" construídos pela VCA em Vitória da Conquista | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Em entrevista coletiva também na quinta, 27, o CEO da VCA, Jardel Couto, também falou um pouco sobre o projeto da Vila do Servidor.

“A prefeitura foi muito feliz em conseguir fazer com que esse custo do terreno fosse abatido do valor a ser cobrado do servidor. É um local muito bom e a gente vai conseguir aplicar um preço de 139 mil reais, com possibilidade de desconto de até R$ 55 mil, somando com a questão do Minha Casa, Minha Vida”, disse Jardel.

Ainda segundo o CEO da VCA, será ofertado aos futuros moradores da Vila do Servidor a possibilidade da gestão condominial ser executada pela construtora, no modelo do que a empresa já faz em seus outros empreendimentos imobiliários em Vitória da Conquista.

“Vai ser facultado aos moradores a possibilidade da gente gerir. Eu acredito que eles nos escolherão para administrar esse empreendimento. No Norte e Nordeste, não há nada parecido. Nunca vi nada próximo a esse projeto. Tive a oportunidade de falar isso à prefeita Sheila, do quanto esse projeto é disruptivo”, comemorou Jardel.