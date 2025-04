Convenção da VCA reúne mais de 1200 pessoas em Vitória da Conquista

Jardel Couto palestra para colaboradores, corretores e parceiros da VCA em Conquista - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

A construtora VCA, uma das maiores empresas da área na Bahia, organizou uma grande convenção para esta sexta-feira, 28, em Vitória da Conquista. Com diversos stands e palestras, o grupo apresenta seus projetos e anuncia novidades para o público, em evento realizado no Centro de Convenções Divaldo Franco.

A expectativa da empresa é de que pelo menos 1200 pessoas, entre clientes, parceiros e colabores, se façam presentes na convenção, que terá ainda a apresentação da dupla sertaneja Matheus & Kauan durante a noite desta sexta.

O show tem causado frisson na cidade, mas será reservado para 16 mil convidados na Arena Miraflores, maior espaço de show de Vitória da Conquista. Além de colaboradores, corretores imobiliários e parceiros, moradores de empreendimentos da VCA também receberam convites para a apresentação.

Vários stands foram instalados no Centro de Convenções Divaldo Franco, em Vitória da Conquista | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Segundo o CEO da empresa, Jardel Couto, o foco da VCA é garantir boas experiências aos seus clientes, fidelizando cada vez mais pessoas.

“Começamos a expandir cada vez mais, entendendo que os nossos produtos realmente eram diferenciados, que o que nós acreditávamos de jornada de compra também era diferenciado. Nós começamos, então, a evoluir, a entregar um ecossistema 360 graus, para que o indivíduo possa comprar sua casa, a gente estar presente ao longo da jornada da compra dele e, no momento da entrega da casa, não é simplesmente entregar a chave e ir embora. É continuar a estar nessa jornada. Todo o micromarketing da VCA é contato com o cliente e de comunicação”, explicou Jardel.

Um dos focos da empresa para os próximos anos são os condomínios residenciais do modelo praia, uma espécie de condo-resort, em que as pessoas adquirem unidades residenciais e podem usufruir da gestão condominial da VCA por 50 anos. Os primeiros deles já foram comercializados em Porto Seguro e Ilhéus. Outros devem ser anunciados em breve, em cidades como Aracaju e Natal.

“Percebemos valor não está somente na entrega do produto, mas também conseguir fazer ele performar ao longo do tempo. Então, a nossa vontade é solucionar isso, fazer com que seja muito mais leve a sua moradia, fazer com que você não tenha indisposição com seu vizinho, não tenha problema com síndico”, afirmou Jardel.

Jardel deu coletiva à imprensa na noite desta quinta-feira, 27 | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Quem adquire uma unidade residencial VCA do modelo praia terá sua casa à disposição para o momento que desejar, invariavelmente. Ao mesmo tempo, se for usado como local de veraneio, o local poderá ser alugado nos períodos em que o proprietário não tiver, com ajuda de um sistema criado pela própria empresa, no modelo “Airbnb”.

Além disso, o proprietário de uma unidade em Ilhéus poderá colocar sua residência à disposição do sistema de aluguel da VCA e, com esse crédito, veranear em Porto Seguro, Aracaju ou Natal, na propriedade de outro cliente da empresa.

“Quem compra uma casa de veraneio, normalmente, fica preso ao local em que comprou essa casa, se sentindo obrigado a voltar todo verão para aquela casa que ele comprou. Um dos nossos objetivos é dar uma solução para isso. O proprietário de uma unidade praia poderá escolher outro empreendimento da VCA para veranear”, garantiu o CEO.