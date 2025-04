Otto destaca importância de representação para os municípios

Senador Otto Alencar - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O senador Otto Alencar (PSD) marcou presença, na manhã desta sexta-feira, 28, no evento de posse para o Biênio 2025-2026 da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da União dos Municípios da Bahia (UPB) e da Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FECBAHIA), no Auditório da UPB, em Salvador, e ressaltou a importância das associações para a representação dos municípios.

“Toda representação do município é fundamental, com pessoas capazes, técnicas, e posso observar que tudo se resolve no município. É o coração da solução dos problemas brasileiros”, declarou.

No evento, o atual presidente da UPB, Quinho Tigre, transmitirá o cargo ao gestor de Andaraí, Wilson Paes Cardoso. Além disso, o prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios, assume a presidência da FECBAHIA, que substituirá o atual presidente da federação, Thiancle Araújo.

Além de Otto, a cerimônia contou com a presença dos prefeitos e prefeitas da Bahia, do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e outras autoridades.