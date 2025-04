Rowena destaca parceria com municípios para alavancar educação na Bahia

"Não é possível fazer uma educação na Bahia sem os municípios", pontuou a secretária - Foto: Eduardo Dias

Secretária de Educação da Bahia, Rowena Brito participou da posse dos novos presidentes da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso (PSB), e Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA), Sivaldo Rios (PSD), e destacou a parceria do Governo com as duas entidades para alavancar a educação no estado.



“Estamos muito felizes de estarmos na posse da UPB e FEC juntas, uma posse estratégica de quem representa, de fato, a Bahia. E essa agenda da educação, que é casada a educação estadual e municipal, a gente não consegue separar. Ter uma UPB fortalecida, e que os prefeitos compreendam a função da educação, escolham bons e boas secretárias, porque fazem toda a diferença para poder avançar cada vez mais na educação...", disse Rowena.

Rowena exaltou ainda o período em que os ex-prefeitos de Belo Campo, Quinho Tigre, e de Castro Alves, Thiancle Araújo, à frente das duas entidades e pontuou que a pauta da educação ganha mais ainda força com os novos escolhidos.



“Não tenho dúvida nenhuma de que a gente já avança e muito na educação. A UPB escolheu um prefeito estratégico para ser o diretor da pauta da educação, que conhece as agendas da educação. Hoje é dia de comemoração e agora temos novos diretores das duas entidades, mas Quinho foi um parceiro de primeira linha, assim como Thiancle também. A gente avança cada vez mais com essa parceria. Não é possível fazer uma educação na Bahia sem os municípios", pontuou a secretária.