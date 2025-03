Sidônio bota o pé na estrada para tentar tirar Lula do fundo do poço

- Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

E Sidônio Palmeira, o marqueteiro baiano que comandou a campanha publicitária de Lula nas eleições de 2022 e agora é ministro da Secretaria de Comunicação, bota o pé na estrada. Missão: tirar Lula do seu fundo do poço, o pior momento nos três mandatos, com altos índices de reprovação.

O governo vai botar R$ 50 milhões na campanha O Brasil é dos brasileiros. O objetivo é óbvio: como a direita, com Bolsonaro à frente, abraça o nacionalismo como uma das suas grandes bandeiras, vai dizer que Lula é brasileiro da gema.

Ele vai conseguir? Sidônio costuma dizer que ‘a propaganda tem que chegar na ponta’ e idealiza uma campanha regionalizada para dizer que apesar das dificuldades, o Brasil vai bem.

DESAFIOS – Hoje no cenário políticos os opositoresdo governo dizem que a economia vai mal e não se vê perspectivas de recuperação. Como o que levanta ou derruba governo é economia, eles apostam na tese da terra arrasada para sustentar um discurso fulminante em 2026.

A banda do governo diz que não é bem assim. Na comunicação, o que fica valendo não é bem o que é, mas sim o que fica parecendo. E avalia-se que nos primeiros anos de Lula agora a comunicação foi muito mal, tão mal que quase não se viu.

O tchan é fazer prevalecer as boas notícias sobre as más. Claro que no jogo político há outros ingredientes, como o Congresso com R$ 51 bilhões de emendas, o novo normal. Mas os baianos apostam que na parte dele, Sidônio vence.

Convento de Santo Antônio ameaça cair. E espera o Iphan

As vigas do refeitório do majestoso Convento de Santo Antônio, em São Francisco do Conde, uma das relíquias históricas do Recôncavo, estão visivelmente estouradas. Na parte de cima ficam a cozinha e os quartos. Lá moram três frades.

O relato aí é feito pelo radialista Átila Santana, que integra o Comitê Salve o Convento, uma luta de São Francisco para preservar o Santo Antonio.

– O processo para restaurar é lento, amarrado. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deveria entregar o projeto executivo agora em janeiro, adiou para julho.

O medo é que lá se repita uma tragédia como a do Convento São Francisco, em Salvador, de onde partiu o alerta para os monumentos históricos ainda ativos, mas em perigo.

– A tragédia lá é um alarme para cá. É possível? É.

Pelo nome de Newton Cardoso

Ex-prefeitodeContagemegovernador de Minas Gerais de 1987 a 1991, Newton Cardoso morreu aos 86 anos em 2 de fevereiro último. Detalhe: era baiano, filho de Brumado.

É com base na trajetória de Newton Cardoso que o vereador João Vasconcelos (Avante) diz que vai convencer o prefeitoAfabrícioAbrantes(Avante), de quem é amigo, a fazer uma homenagem a Newton.

– Ele merece como brumadense que honrou a terra.

Segundo Ronaldo, relação com Jerônimo é institucional

“Cenários e tendências no varejo 2025”, evento promovido pela Associação Comercial e CDL de Feira de Santana, na semana passada, mais uma vez botou lado a lado o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito José Ronaldo (UB), encontro bastante cordial.

E foi a cordialidade que gerou muito tititi. Estariam os dois se aproximando. Fala Ronaldo:

– Foi um encontro institucional, apenas isso.

E tem alguma chance de uma aproximação política visando 2026?

– Eu estou 100% focado na administração, é só o que faço. Temos problemas demais. Só vou cuidar de política em 2026.

Ronaldo, como sempre, falou e não disse