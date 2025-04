Bruno Reis nomeia série de aliados, mas deixa de fora Codecon

Bruno Reis deve indicar irmão de Muniz como diretor da Codecon - Foto: Antonio Queirós | CMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), nomeou nesta segunda-feira, 31, uma série de aliados para ocupar cargos de segundo escalão. Apesar disso, o gestor deixou de fora o novo titular da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon).

A vaga está aberta desde a saída de Zilton Netto, que passou a ocupar hoje o cargo de Ouvidor-Geral no governo municipal. Como antecipado por A TARDE, a função deverá ser ocupada por um nome indicado pelo PSDB.

Nesta tarde, o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz, confirmou a indicação e disse que o nome apresentado é o do seu irmão Anderson Muniz, que é policial federal.

“As negociações que foram feitas no passado dão direito ao PSDB a fazer essas indicações. E tem alguns nomes que estão na mão do prefeito e a decisão é do prefeito de quem ele iria indicar. Meu irmão também está no meio. Está no meio dessas pessoas”, afirmou.

O tucano diz acreditar que a nomeação deve acontecer até a próxima terça-feira (1°).

Além da Codecon, a sigla também abocanhou a Saúde, com Rodrigo Alves, e a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos (Arsal), com a nomeação de Jean Sacramento, feita publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de hoje.

A condução de Sacramento na Arsal foi adiantada por A TARDE.

Veja outras nomeações

Bruno Reis também acomodou os candidatos derrotados nas eleições municipais de 2024. Sendo Dudu Magalhães (PSDB), sobrinho do ex-deputado federal Jutahy Júnior (PSDB), que não conseguiu se eleger vereador, que assume o cargo de diretor de Infância e Juventude, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Euvaldo Jorge Júnior (Republicanos), que também tentou a vereança, mas foi derrotado. Contudo, ele foi alocado para gerência de Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Já Hermano Melo (DC) retornou à Prefeitura como assessor da Secretaria Municipal de Governo (Segov).