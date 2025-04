Formandos de Salvador terão chapéu de formatura para cabelos crespos

Novidade passou a vigorar nesta segunda-feira, 31 - Foto: Divulgação | Vult

Os formandos de Salvador passarão a ter um chapéu de formatura (capelo) adequado para cabelos crespos e volumosos. O projeto, de autoria da vereadora Marta Rodrigues (PT), se tornou lei nesta segunda-feira, 31, após sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A medida consta no Diário Oficial do Município (DOM), e é considerada um importante passo para as pessoas que possuem cabelos crespos, volumosos ou trançados. Isso porque, a maioria desses chapéus não se adapta para os diversos cabelos da população soteropolitana.

O chapéu preto com a tampa quadrada, nomeados de capelo, marca o momento da conclusão seja de uma série ou de graduação. Por meio da nova lei, a prefeitura de Salvador sugere que as organizações que realizam formatura disponibilizem quatro modelos diferentes para que o estudante se sinta confortável e evite constrangimentos.

"A oferta, a distribuição e o aluguel de capelos para cabelos crespos e volumosos deverão ser asseguradas pelas entidades organizadoras da solenidade, sendo vedada a imposição do uso do capelo tradicional para pessoas que possuam cabelos crespos e volumosos", diz um trecho da nova legislação.

Veja modelos

Capelo Durag

Modelo Durag | Foto: Reprodução | DOM

Capelo Tiara

Modelo Tiara | Foto: Reprodução | DOM

Capelo Turbante

Modelo Turbante | Foto: Reprodução | DOM

Capelo Pente Garfo