Universidade proíbe aluno de ir a formatura com suástica no rosto

DCE pede anulação da diplomação do aluno que colocou suástica no rosto - Foto: Reprodução

Um formando foi proibido de participar da colação de grau com uma suástica pintada no rosto. A proibição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) aconteceu na terça-feira, 18. O aluno foi identificado como Vinicius Krug de Souza.

O caso aconteceu antes do início da solenidade de formatura dos cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas e Engenharia de Materiais. Nesta quarta-feira, 19, o vice-reitor Pedro Costa e o coordenador de Segurança Mozarte Simões da Costa Junior registraram ocorrência na Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre, seguindo orientação da Procuradoria Federal na UFRGS.

Na sexta-feira, 21, a Reitoria irá se reunir com a procuradora federal na UFRGS para definição das medidas administrativas no âmbito da universidade cabíveis nesse caso.

Ainda nesta quarta-feira, a Reitoria recebeu ofício do Diretório Central dos Estudantes (DCE), em que é demandada a anulação da diplomação do aluno. Sobre o atendimento a esta demanda, a universidade vai aguardar os desdobramentos das ações feitas na Polícia Federal.

"Novamente, a UFRGS ressalta que não tolera ataques aos direitos humanos nem manifestações de ódio nos seus espaços e que sempre irá reagir com veemência diante de episódios inadmissíveis como o que ocorreu nos momentos que antecederam a solenidade de colação de grau do último dia 18, no Salão de Atos", acrescenta a instituição de ensino, em nota.