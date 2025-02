Jogador morre após parar treino para amarrar chuteira

Jogador de futsal Vander Júnior Camilo Mesquita - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jogador de futsal Vander Júnior Camilo Mesquita, 27, morreu na terça-feira, 18, após passar mal durante um treino, enquanto amarrava a chuteira. O caso aconteceu na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Ele jogava pelo Lavras Futsal.

Vander Júnior chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu.

A prefeitura da cidade chegou a lamentar a morte do jogador de futsal. "É com profundo pesar que informamos o falecimento do atleta Vander Júnior Camilo Mesquita, de 27 anos, integrante da equipe do Lavras Futsal, da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Vander Júnior passou mal durante um treinamento nesta terça-feira, após parar para amarrar o tênis. Ele recebeu atendimento imediato, mas, infelizmente, não resistiu. Atleta dedicado e companheiro de equipe, Vander Júnior deixa uma marca de paixão pelo esporte. Sua partida prematura causa imensa tristeza a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz a nota.