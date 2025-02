Marinho faz críticas a gramado sintético: "Quem escolhe nunca jogou bola"

O atacante Marinho em ação pelo Fortaleza - Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

Após alguns dos principais jogadores do país iniciarem uma campanha pelo fim do gramado sintético nos estádios de futebol brasileiro, o atacante Marinho, do Fortaleza, se posicionou contra o tipo de piso.



De acordo com ex-jogador do Vitória, quem decide pela implantação do gramado artificial não dá a devida importância a opinião dos atletas profissionais. Ele complementa que a vantagem é do time mandante é parecida com a altitude nas partidas internacionais.

"Quem escolhe gramado sintético é quem nunca jogou bola, quem fica no computador, no ar-condicionado. Nós [jogadores] somos a maioria porque é a gente que entra em campo. Eu vejo muita vantagem para uma equipe que tem gramado sintético, porque é a mesma coisa que jogar na altitude. The Strongest joga lá no estádio deles, ganha de quase todo mundo. Quando sai, é outra equipe", comentou Marinho em entrevista ao canal ESPN.

"A maioria dos meninos que joga muito tempo no sintético reclama: 'Nossa, sintético é muito ruim, o joelho dói'. Uma hora alguém vai se machucar e o jogador não vai ter durabilidade. Se passar 3, 4 anos jogando no sintético, no 6º ano eles aposentam", complementou.

Os estádios com grama sintética mais populares são o Allianz Parque, do Palmeiras, a Ligga Arena, do Athletico-PR, o Nilton Santos, do Botafogo, a Arena MRV, do Atlético-MG, e Pacaembu, em São Paulo. Vale salientar que a Arena do Corinthians adota o formato híbrido.

Marinho pontuou em relação aos desgastes físicos promovidos pelo gramado sintético nos jogadores. De acordo com o jogador, além do cansaço, o piso causa dores e aumenta o risco de lesões graves.

“Você acaba um jogo, tá fazendo gelo no joelho, sente a posterior, dói tudo. Não é que o cara é velho, é que começa a sentir mesmo. Quem joga muito tempo nos clubes que têm sintético começa a reclamar. Se passar três, quatro anos jogando numa equipe de sintético, no sexto ano eles aposentam”, finalizou.