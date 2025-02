G-4 e rebaixado: Baianão pode cravar mais dois destinos nesta quarta

Duelo entre Jacuipense e Barcelna, pela 7ª rodada - Foto: @welissonramos_oficial / Welisson Ramos

O Campeonato Baiano de 2025 está chegando na sua reta final, e com ele, a definição de classificados e rebaixados. Nesta quarta-feira, 19, quatro equipes entram em campo: o Jacuipense recebe o Porto, às 21h30, enquanto o Jacobina enfrenta o Atlético de Alagoinhas, às 19h15.

O Leão do Sisal, com 13 pontos somados, pode cravar a sua vaga nas semifinais, basta vencer o 'Caçula do Baianão'. Porém, em caso de empate ou derrota do Carcará, que entra em campo antes, poderá até ficar em igualdade com o adversário.

O Atlético de Alagoinhas, que enfrentará o Jacobina, ainda tem grandes chances de entrar no G-4. Com 10 pontos, o Carcará tem a mesma pontuação do Juazeirense, 4º colocado, mas com um jogo a menos. Assim, depende apenas de si para disputar as semifinais.

O Jegue da Serra, bem diferente, tem apenas três pontos conquistados, precisando vencer para seguir buscando a permanência na elite do estadual. Do contrário, empatando ou perdendo, disputará a segunda divisão em 2026.