Suspeito de matar criança é linchado até a morte; vídeo

Antônio Lopes Severo, de 42 anos, foi linchado até a morte após ser preso por suspeita de matar uma criança de 2 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem foi linchado por populares ao chegar em uma delegacia da cidade de Tabira, em Pernambuco. Antonio Lopes Sever, conhecido como Frajola, foi preso na terça-feira, 18, por suspeita de assassinar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos.

A companheira dele, identificada como Giselda da Silva Andrade, também foi detida por participação no crime.

Crime

Arthur foi encontrado no domingo, 16, com graves marcas de agressão. Uma vizinha fez o socorro da criança. Ele foi levada ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a morte de Arthur, a polícia começou uma investigação e chegou até o casal suspeito. No momento em que estava chegando na delegacia, dentro de uma viatura, populares retiraram Antonio à força, espancando-o até a morte.

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Giselda conseguiu fugir da fúria da multidão e segue presa. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar os responsáveis pelo ataque, além da conduta dos policiais envolvidos na escolta.

A Polícia Civil reforça que a mãe do menino não está ligada ao crime e que estava fora do estado no momento da ocorrência.