Homem é preso por stalking após aterrorizar ex-namorada durante dois anos

O homem chegava a fazer referências aos locais que a vítima frequentava, à sua rotina e até mesmo a sua vestimenta - Foto: ©Rafael Martins

Um homem de 22 anos foi preso durante uma operação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), acusado de perseguir e aterrorizar sua ex-namorada desde 2023. O criminoso, que se passava por um desconhecido, utilizava diversos meios, como VoIP e números privados, para enviar mensagens ameaçadoras, realizar ligações constantes e monitorar a vítima de maneira anônima.

O homem chegava a fazer referências aos locais que a vítima frequentava, à sua rotina e até mesmo a sua vestimenta, o que gerava um constante clima de medo e insegurança para a mulher. Ao longo de dois anos, o acusado utilizou mais de 200 números de telefone, demonstrando o grau de obsessão e controle que exercia sobre a ex-companheira.

A situação se agravou quando ele criou contas nas redes sociais e perfis em aplicativos de relacionamento, expondo dados pessoais da vítima e causando-lhe ainda mais sofrimento. Apesar de o criminoso ter tentado disfarçar suas ações, fingindo ser alvo de um stalker, as investigações da polícia revelaram sua verdadeira identidade.

As ameaças e o abuso psicológico, aliados ao descumprimento de medidas protetivas, levaram a Justiça a autorizar a prisão preventiva do acusado. A operação foi um marco importante na luta contra o stalking e no combate à violência psicológica contra as mulheres.