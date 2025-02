Estoque de sangue em Salvador está em estado crítico; saiba como doar

Tendência é de queda no número de doadores durante período festivo - Foto: Divulgação

Imagine precisar urgentemente de uma bolsa de sangue e não conseguir encontrar. Esse é o cenário que o GSH Banco de Sangue de Salvador deseja evitar neste Carnaval, pois os estoques dos tipos O negativo e O positivo estão muito abaixo do nível ideal.

Considerados essenciais para emergências médicas, esses tipos sanguíneos são fundamentais para atender pacientes em situação crítica. Com a proximidade das festas pré-carnavalescas e do Carnaval, a instituição reforça o apelo por doações urgentes para evitar um desabastecimento ainda mais grave nas próximas semanas.

Segundo o banco de sangue, a tendência é de queda no número de doadores durante esse período festivo, o que pode comprometer o atendimento hospitalar. “A falta de doadores e a consequente diminuição nas doações resultam em estoques críticos, especialmente em períodos de festividades, quando muitos priorizam o lazer e a folia. Essa situação afeta diretamente a vida de pacientes que dependem de transfusões”, alerta Érica Santana, líder de captação do GSH Banco de Sangue.

A tipagem O negativo é considerada universal, podendo ser transfundida em qualquer pessoa, especialmente em casos de emergência, quando não há tempo hábil para a identificação do tipo sanguíneo do paciente. Além disso, esse sangue é essencial para recém-nascidos de até quatro meses que necessitam de transfusão, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Já o O positivo é um dos mais requisitados nos hospitais, dada sua alta compatibilidade e demanda constante.

O banco de sangue reforça a importância da mobilização da população para garantir a reposição dos estoques e evitar desabastecimento. “A urgência ocorre todos os dias. Neste momento, estamos com estoques críticos de O+ e O-. A população precisa entender que doar um pouco do seu tempo faz muita diferença na vida do outro. Apenas uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Claro que todos podem curtir a folia e viajar, mas recomendamos que antes realizem a doação, um processo rápido que dura de 30 a 40 minutos”, enfatiza Érica.

Durante o Carnaval, o GSH Banco de Sangue de Salvador funcionará normalmente. A unidade atende diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h, na Avenida São Rafael, 2152, bairro São Marcos. O estacionamento é gratuito no Hospital São Rafael. Para mais informações, os telefones de contato são (71) 3281-6295 e WhatsApp (71) 99718-8708.

Para doar sangue, é necessário apresentar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização), pesar a partir de 50 kg, estar em boas condições de saúde e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Não é necessário estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos e não consumir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses, exceto na boca e região genital (12 meses após a retirada). Pessoas com diabetes podem doar, desde que não usem insulina. Quem teve gripe ou resfriado deve esperar 7 dias após o fim dos sintomas, e quem tomou a vacina da gripe, 48 horas. Mais informações podem ser obtidas diretamente no GSH Banco de Sangue.