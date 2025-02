Tribunal do crime: integrante do CV é assassinado após matar namorada

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do shopping - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um integrante do Comando Vermelho (CV), identificado como Anderson Pereira da Silva, de 29 anos, foi morto por outros quatro integrantes da facção criminosa, em um shopping localizado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, no dia 1º de fevereiro.

Segundo as investigações, o grupo acreditava que Anderson teria envolvimento no assassinato de sua própria companheira, encontrada morta em casa horas antes do crime. A denúncia contra os quatro integrantes foi feita na última sexta-feira, 17, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

De acordo com o Metrópoles, os acusados Diógenes Balbino dos Santos, Antônio Edneldo Pereira, Rodrigo do Nascimento de Souza e Epitacio Santos Silva foram denunciados pela 111ª Promotoria de Justiça de Fortaleza por homicídio qualificado e integração em organização criminosa.

Entre as qualificadoras do homicídio, estão motivo torpe, emboscada e perigo comum e utilização de arma de fogo de uso restrito. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do shopping.