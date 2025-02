Aliança entre CV e PCC é confirmada em seis estados, aponta relatório

Principal foco dessa possível aliança seria flexibilizar as regras do Sistema Penitenciário Federal - Foto: Alberto Maraux | SSP-BA

O relatório de inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) revelou que as duas maiores facções criminosas do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), tentam estabelecer trégua em todo o território nacional e equipes de inteligência confirmaram que o acordo já está valendo em seis estados: Mato Grosso, Acre, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O documento sugere que duas facções criminosas estariam coordenando ações para reduzir a rigidez do tratamento dado a presos perigosos no sistema penitenciário federal.

"A unificação dos advogados do Primeiro Comando da Capital, o PCC, e Comando Vermelho, o CV, vem sendo formatada por membros do alto escalonamento das duas facções. E teria como objetivo fortalecer os grupos criminosos para, principalmente, pleitear demandas dos chefes presos no sistema penitenciário federal", diz trecho do documento acessado pela TV Globo.

O principal foco dessa possível aliança seria flexibilizar as regras do Sistema Penitenciário Federal (SPF), que atualmente impõe restrições a vários líderes do crime organizado. Entre as restrições, estão a autorização de visitas íntimas e as restrições de contatos com advogados e familiares.

Segundo o relatório, "dados sugeridoiam que membros do PCC já estariam reunindo assinaturas de pessoas em condição de voto para subsidiar um suposto 'abaixo-assinado' em que os signatários pleiteariam a flexibilização da lei para permitir o retorno de visitação com contato físico no sistema prisional federal".

As penitenciárias federais brasileiras estão estrategicamente distribuídas em diferentes regiões do país, localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Brasília (DF). Essa divisão tem como objetivo desarticular e dificultar a comunicação entre os grupos infratores.