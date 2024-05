Projeto propõe chapéus de formatura inclusivos para cabelos crespos | A TARDE

A vereadora Marta Rodrigues (PT) apresentou na Câmara Municipal de Salvador o projeto de lei (80/2024), que assegura que as instituições de ensino da capital baiana façam uso de chapéus de formatura (capelos) que se adequem para cabelos afro, cacheados, crespos e volumosos nas solenidades da rede municipal de ensino.

O projeto “Respeita meu Capelo”, recria chapéus de formatura para atender toda a beleza e diversidade de cabelos de pessoas negras.

São quatro modelos de capelos criados pela Dendezeiro, marca baiana agênero e especialista na pluralidade dos corpos.Fomentado pela Vult, o projeto estima produzir 1000 unidades para as formaturas previstas no segundo semestre das instituições Zumbi dos Palmares e Universidade Federal do Sul da Bahia.

Como parte desse legado, também os designs dos novos capelos serão disponibilizados para todas as universidades que quiserem reproduzir os modelos por meio da landing page do projeto.