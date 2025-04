Pablo Barrozo é o novo secretário estadual de Agricultura

Pablo Barrozo será o novo secretário estadual de Agricultura - Foto: Thuane Maria | GOVBA

A Bahia tem um novo secretário estadual de Agricultura. Pablo Barrozo foi anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na tarde desta terça-feira, 1, como titular da pasta, substituindo Wallison Tum.

Jerônimo destacou, ao confirmar a mudança, a experiência de Barrozo no meio político. “Tenho certeza de que, com a força do setor e a competência do Pablo, conseguiremos desenvolver uma boa agenda para a agricultura baiana”, destacou o governador.

Pablo Barrozo, que foi deputado estadual entre 2015 e 2018, pontuou que Jerônimo pediu que ele coloque a Bahia entre os destaques no setor agropecuário do país. A alteração já havia sido sinalizada pelo Portal A TARDE, tendo como último passo a indicação oficial do Avante ao Palácio de Ondina.

“A agricultura é uma pasta extremamente importante, sendo uma das principais responsáveis pela economia do nosso estado, ao lado da pecuária. O governador foi claro ao exigir que a agricultura baiana esteja entre as melhores do país, e esse será o nosso foco: fazer mais e melhor, garantindo que o agro da Bahia continue crescendo e se destacando nacionalmente”, pontuou Barrozo.