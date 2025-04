"Não tem rusga", garante Fátima Nunes sobre impasse com deputado

Fátima Nunes descarta divergências com Júnior Muniz - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

A deputada estadual Fátima Nunes (PT) descartou em conversa com o Portal A TARDE, nesta terça-feira, 1, qualquer rusga com o colega de bancada, Júnior Muniz (PT), por conta do impasse criado em torno da disputa pela 1ª vice-presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Fátima relembrou como foi o processo de escolha para o posto, que está vago desde que Ivana Bastos (PSD) assumiu a presidência da Alba. A parlamentar ainda revelou ter ligado para o petista, que colocou recentemente o seu nome à disposição para o cargo.

"Nossa bancada, na semana anterior à posse definitiva da presidenta, a gente começou a redescutir a proporcionalidade da Casa, com o PSD, PP e os demais partidos, é assim que a gente tem levado a organização da Casa. Neste momento, a bancada foi unânime em aprovar meu nome", iniciou Fátima, pouco antes da sessão desta terça, 1.

"Eu liguei para o deputado, que estava em viagem, disse a ele que tinha acontecido a reunião. Ele disse "fique tranquila, esse ano eu cheguei para ajudar". Ele foi indicado para ser presidente da Comissão de Defesa do Consumidor [...] Não tem rusga. É direito de qualquer um colocar o nome", completou a deputada.