Lula deve fazer série de entregas em vários estados em abril

Lula fará série de entregas no Brasil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará visitas ao Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo para realizar uma série de entregas de projetos de infraestrutura e obras públicas. A informação é da CNN.

A primeira parada será na Terra Indígena Capoto-Jarina, no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, na sexta-feira, 4. O presidente visitará a Aldeia Piaraçu, para se encontrar com o líder indígena Cacique Raoni Metuktire.

As visitas ocorrem em um cenário de baixa popularidade do presidente, que tem enfrentado críticas e desafios na economia, com alta na inflação. Aliados afirmam que o tour tem o objetivo de aproximar o chefe do Executivo dos eleitores e fortalecer a imagem do governo.