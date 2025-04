Bolsonaro bloqueia Carla Zambelli no WhatsApp

Jair Bolsonaro e Carla Zambelli - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL) foi bloqueada por Jair Bolsonaro (PL) no WhatsApp após ir cobrar atitude do ex-presidente. Na mensagem, ela disse que ele “não estava tendo postura de estadista”. Conforme apuração do Metrópoles, o bloqueio ocorreu no último feriado do 7 de Setembro, quando a direita realizou uma manifestação em São Paulo, e permanece até hoje.

O clima entre os dois começou durante protesto na Avenida Paulista. O ex-presidente parou seu discurso no trio elétrico para criticar o barulho produzido por outro manifestante. No momento, quem discursava no outro trio era o influenciador Marco Antônio Costa. Já Zambelli foi a figura mais conhecida do bolsonarismo a prestigiar o carro de som “alternativo”.

“Se esse picareta quer fazer um evento, que anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Eu não sou governador, mas [peço] que a PM arranque a bateria desse carro”, criticou Bolsonaro.

Tarcísio de Freitas se intrometeu e enviou uma mensagem a Carla Zambelli informando sobre a bronca do ex-mandatário. O governador de São Paulo estava no mesmo trio do ex-presidente, alugado pelo pastor Silas Malafaia, e tinha o objetivo de fazer com que o barulho do caminhão “alternativo” cessasse durante a fala de Bolsonaro.

Com isso, Zambelli encaminhou uma mensagem a Bolsonaro criticando a atitude dele ao falar dos oradores do outro carro de som. E argumentou que o incômodo com o barulho produzido pelo trio elétrico alternativo não seria condizente, segundo a deputada, com um ato convocado com a premissa de defender a liberdade de expressão.

Bolsonaro teria lido a mensagem de Carla e bloqueado no mesmo momento. Antes mesmo do bloqueio virtual, Bolsonaro já havia revelado a aliados guardar mágoa de Zambelli por atribuir sua derrota eleitoral em 2022 ao episódio da arma, ocorrido às vésperas do segundo turno.