Impasse trava fusão entre PSDB e Republicanos; entenda

Marcos Pereira, do Republicanos e Marconi Perillo, do PSDB, não abrem mão dos nomes dos partidos - Foto: Câmara dos Deputados / Agência Senado

A possível fusão entre o PSDB e Republicanos trava em um problema que ainda não foi resolvido: as legendas não estão dispostas a abrir mão do nome do seu partido.

“Estamos conversando com Podemos, Republicanos e Solidariedade. Não abriria mão (do nome PSDB)”, declarou o presidente do PSDB Marconi Perillo, ao jornal O Globo reforçando a posição de parte expressiva dos tucanos. Segundo a publicação, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, enfrenta o mesmo dilema.

Dentro do PSDB, a avaliação é de que a identidade do partido é um fator crucial, e qualquer mudança drástica pode comprometer o apoio de lideranças e militantes. Diante desse cenário, setores da legenda compartilham alternativas menos radicais, como uma fusão com o Podemos ou uma federação com o Solidariedade — partidos de menor porte em relação aos Republicanos e que poderiam aceitar mais concessões nas negociações.

Nos bastidores, os articuladores do Podemos demonstram otimismo e dão como certa a união com o PSDB. A avaliação interna é de que Marconi Perillo não aceitará um acordo em que sua legenda perca protagonismo.

A fusão entre PSDB e Republicanos poderia gerar disputas internas e complicar planos de filiados. O movimento pode inviabilizar o projeto do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de candidatura à Presidência da República, já que o Republicanos abriga o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, possível substituto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Minas Gerais, por exemplo, o ex-governador e deputado federal Aécio Neves (PSDB) mira uma vaga no Senado em 2026. No entanto, ele poderia enfrentar a concorrência do presidente estadual dos Republicanos, Euclydes Pettersen, que também tem aspirações para o cargo.

As negociações seguem em andamento, e o desfecho desses detalhes é planejado ainda no mês de abril, a fim de destravar a construção de alianças para 2026.