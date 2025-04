STF libera viagem de Mauro Cid para SP com monitoramento eletrônico

Aliado de Bolsonaro quer acompanhar filha em campeonato de hipismo - Foto: Pedro França | Agência Senado & Carlos Alves Moura | STF

O tenente-coronel Mauro Cid, réu na denúncia sobre o inquérito golpista, conseguiu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para viajar a São Paulo no mês de abril.

O ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro (PL) desembarca no estado, na próxima terça-feira (1º), para acompanhar a filha em um campeonato de hipismo. O local do torneio, contudo, não foi divulgado.

O magistrado ainda determinou a data de retorno de Cid para Brasília, que deve acontecer até o dia 7, na próxima segunda-feira.

Na decisão, Moraes diz que a liberação do aliado do ex-presidente é para o período “estritamente necessário à viagem”, mas ressalta que a medida segue em “caráter provisório”. Desde que deixou a prisão no ano passado, Cid cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e estar proibido de deixar o Brasil.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal tem 48 horas para apresentar um relatório detalhado de como será feito o monitoramento do tenente-coronel.