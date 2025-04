Melou a eleição da vice na Alba; Júnior Muniz produz um auê no PT

Alba - Foto: Divulgação | Alba

Depois de três semanas de muitas conversas internas na federação PT-PCdoB-PV e entre as bancadas da Alba ficou acertado que o PT indicaria o vice na vaga de Ivana Bastos (PSD), que assumiu a presidência, e o nome em pauta foi o da deputada Fátima Nunes (PT). Ontem, hora do arremate, caiu mosca na sopa.

O falatório que permeava os bastidores desde o início da semana, de que o deputado Júnior Muniz, também do PT, iria se candidatar a vice, ontem se materializou a todo vapor quando ele bateu o pé: ‘Sou candidato’. Criou a maior confusão.

O deputado Robinson Almeida (PT) chamou Júnior de lado e perguntou: "O que você tem a ganhar com isso, rapaz? Você vai criar um problema com Ivana, outro com o PT e pode enfrentar um processo no Conselho de Ética e também com o governador".

Malhação – Ele não arredou o pé. Deputados do PT como Marcelino Galo diziam que Júnior Muniz nunca foi petista. Entrou no partido por uma decisão de Luiz Caetano, na época secretário das Relações Institucionais, hoje prefeito de Camaçari.

A deputada Ivana Bastos marcou nova data para a eleição, terça da semana que vem. E disse que não tem nada a ver com o caso: "É um problema do PT, ou da federação. Eles nos trouxeram o nome de Fátima e de repente entre eles surge outro nome. Estamos dando tempo para que eles se resolvam".

A bancada do PT até tentou um acordo. Não deu. Aguardemos os próximos capítulos.

Na Assembleia de Carinho, a mulher de um deputado manda

Se a Assembleia de Carinho, criada em 2027 por Angelo Coronel, um apêndice para promover iniciativas sociais, sempre foi ocupada pela esposa do presidente, agora que uma mulher preside a Alba, não seria lógico que Jaime, o marido de Ivana Bastos, assumisse?

Ivana com a palavra: "Jaime está é em Guanambi plantando. É de lá que a gente tira o nosso ganha pão".

Na real, não ficaria bem um homem ocupando um espaço que sempre foi de mulher, e a forma encontrada pela própria Ivana para resolver o impasse foi homenagear D. Eleusa Coronel, esposa de Angelo e primeira presidente, através da nomeação da fisioterapeuta Tanísia Cunha, esposa do deputado Angelo Coronel Filho.

Ela tomou posse ontem, assim como a deputada Fabíola Mansur (PSB) tomou posse na Procuradoria da Mulher. Em suma, é a mulher dando as cartas.

Bobô, o vice e o Vitória

Na briga pela vice da Alba o deputado Bobô, que é do PCdoB e integra a federação com o PT e o PV, e foi campeão brasileiro, como jogador de futebol, na conquista do Bahia em 1989, aproveitou o tititi para brincar. Chamou alguns colegas e sugeriu: "Eu acho que vocês deveriam consultar o Vitória. Quem muito entende desse negócio de vice é o Vitória".

Todos riram. Até os torcedores do Vitória.

Diz Felipe Duarte que para Guanambi Ivana lá é bom

Nas eleições de 2022 em Guanambi, Ivana Bastos (PSD), que acabaria a mais votada entre os estaduais com 118.417 votos, teve em Guanambi, onde mora, 21.718 votos contra 13.858 de Felipe Duarte (PP), o principal concorrente lá, já que o terceiro, Vítor Bonfim (PV) teve apenas 2.178.

Felipe também se elegeu. E agora, o que diz ele da ascensão de Ivana à presidência da Alba?

"Fui dos primeiros a votar nela. Em situações como a atual temos que deixar as disputas municipais de lado. Além dela ser mulher, o que é algo positivo, tenho certeza que para Guanambi e região é melhor."

No caso, a civilidade fala mais alto. Os dois são adversários, mas não inimigos.

REGISTROS

Dom Sérgio

O cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, recebe hoje (10h) o título de Cidadão Baiano na Assembleia, iniciativa do deputado Alex da Piatã (PSD). O evento vai ser concorrido. Jerônimo estará lá.

Pastores evangélicos

Se pela manhã na Alba a festa é católica, pela tarde é evangélica. A partir das 14h acontece a Homenagem a Pastores e Líderes Evangélicos, evento protagonizado pelo deputado Jurailton Silva (Republicanos), que é bispo da Igreja Universal, com a ressalva, os evangélicos que ele vai reunir lá são de todas as denominações.

Guerra nas redes

Surgiu nas redes o Pix 453.178.297.91 dizendo ser de Bolsonaro coletando ajuda para pagar aos advogados. O tal Pix simplesmente não existe. Bolsonaristas dizem que ‘isso é arte de petistas’. Se é que o é, é mera questão de recíproca.

Sessões no Youtube

Rubens Araújo (PP), presidente da Câmara de Brumado, transmite todas as sessões lá, às segundas 18h30, pelo Youtube. Diz ele que isso ajuda a mostrar transparência no legislativo.