Gleisi Hoffmann aciona STF contra bolsonarista após falas misóginas

Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, apresentou uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), após o parlamentar chamá-la de “cafetina”.

O documento apresentado pela deputada federal licenciada trata sobre injúria e difamação após as declarações do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações do legislador aconteceu após o presidente Lula (PT) afirmar que escolheu uma "mulher bonita" para articular com o Congresso.

A defesa da ministra diz que a conduta do deputado "atenta não apenas contra a ética, o respeito e urbanidade esperada de qualquer cidadão, como é vil ao diminuir a condição de uma mulher que exerce um cargo público de grande relevância".

Segundo o documento, a postura adotada por Goyer "aumenta não somente o clima de violência política, mas a misoginia em ambiente político que deveria prezar pela igualdade em todos os sentidos".

Queixa-crime

A queixa-crime é uma petição judicial na qual se afirma que alguém cometeu um crime. Ela é diferente da denúncia, porque a denúncia envolve ilícitos que afetam a sociedade, enquanto a queixa-crime trata de delitos contra a honra ou interesses privados.