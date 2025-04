Salário de Galvão Bueno por jogo no Prime Vídeo é revelado e surpreende

Galvão Bueno ganha fortuna - Foto: Divulgação | Globo

Galvão Bueno chamou a atenção do público do Prime Vídeo, neste sábado, 5, com as gafes durante a partida entre Corinthians e Vasco. Esta foi a primeira vez que o apresentador narrou um jogo desde que deixou a Globo, onde recebia um dos maiores salários da TV.

Na plataforma de streaming, segundo informações do Blog do Nicola, do R7, o veterano passa a ganhar R$ 200 mil por partida.

Neste mês, Galvão Bueno terá a chance de narrar cinco jogos, para embolsar R$ 1 milhão. Com isso, o comunicador vai reeditar seus vencimentos dos tempos de Globo.

Além das narrações no Prime Video, o apresentador também tem a liberdade para seguir com outros projetos, como seu programa às segundas-feiras na Band.

A título de comparação, segundo o colunista, Luis Roberto, que o sucedeu na Globo, recebe aproximadamente R$ 800 mil mensais.