R$ 215 mil: CBF aumenta salários de presidentes de federações estaduais

Sede da CBF no Rio de Janeiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou nos últimos dias os salários dos presidentes das federações estaduais de R$ 50 mil para R$ 215 mil. O reajuste de 330% aconteceu após a reeleição de Ednaldo Rodrigues para presidente da entidade. As informações foram publicadas pela Revista Piauí.

Ednaldo Rodrigues foi reeleito no dia 24 de março para comandar por mais quatro anos a CBF. Candidato único, ele contou com 100% dos votos das federações estaduais e clubes da Série A e B do Brasil, que representam o colégio eleitoral.

Disputa eleitoral

O ex-jogador Ronaldo chegou a anunciar a intenção de ser candidato à presidência da CBF, mas dias antes da eleição anunciou que retirou a sua candidatura. A justificativa foi a falta de abertura das federações estaduais, que sequer o receberam para ouvir suas propostas.

" No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", publicou Ronaldo em uma rede social.

Para lançar candidatura, é necessário contar com pelo menos quatro federações e quatro clubes das Séries A e B.

Ednaldo Rodrigues com apoio das federações estaduais antes da eleição em março | Foto: Nelson Terme / CBF

Ednaldo Rodrigues ainda cumpre o seu primeiro mandato como presidente da CBF até março de 2026. Ele poderia convocar eleições até um ano antes e aproveitou o apoio das federações para usar esse direito em março deste ano. A partir de abril de 2026, ele começa um novo mandato que seguirá até 2030.

"Não há dúvida que a gestão do presidente Ednaldo fez bem para o futebol brasileiro. Não há dúvida. Os números não mentem", disse após a eleição o presidente da Federação de Futebol do Amazonas e vice-presidente eleito da CBF.

Arrecadação bilionária

Em 2023, a CBF alcançou uma receita bruta de R$ 1,172 bilhão. O superávit foi de R$ 238 milhões, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. O balanço de 2024 ainda não foi divulgado.